2019天猫618红包第一波0时开抢：最高618元，每日3次

5月29日0时起，天猫618狂欢季超级红包（点此领取）全面降临，数亿红包、最高618元、每日三次，另外还有订阅、签到等玩法可增加红包领取次数，累计可领次数60+，准备618剁手的朋友千万不要错过。

超级红包：点此抢红包

【领取时间】

第一波：2019年5月29日 00:00:00 至 6月12日 23:59:50

第二波：2019年6月13日 00:00:00 至 6月18日 23:59:50

【使用时间】

1、6月1日 00:00:00 至 6月12日（ 5月29日至6月12日获得的红包可用）

2、6月16日 00:00:00 至 6月18日（6月13日至6月18日获得的红包可用）

抽奖次数：最高每个用户3次/日。

【红包面额】

近12个月没有在天猫购买的天猫新人可领10元、15元、20元三档额度现金红包；非天猫新人可领618元、2元、1元、0.5元四档额度现金红包。

【订阅玩法】



5月29日0时至2019年6月7日23:59:59，用户进入辣品/IT之家的PC&无线主会场抽完当天的3次机会后，点击“领取并在618当天提醒”即为订阅成功。成功订阅的用户将在2019年6月18日当天获得额外的3次抽奖机会；在2019年6月18日当天通过手机淘宝消息通知用户，用户从手机淘宝消息进入辣品/IT之家的PC&无线主会场后可以抽取额外的3次机会。

订阅成功的用户可以获得最高金额618元的红包几率更大。

【签到玩法】



6月8日0时至2019年6月17日23:59:59，用户进入辣品/IT之家的PC&无线主会场，参与一次抽奖即为签到成功；抽取三次后会看到在签到活动期间的累计签到天数。签到活动期间用户累计签到3天、7天和10天分别有不同等级的礼包，礼包等级越高，中多个红包的概率越大。

【分享开宝箱玩法】



用户进入辣品/IT之家的PC&无线主会场抽完当天的3次机会后，可以通过淘口令和分享链接的方式，通过分享（社群，圈子等）拉好友再赢抽奖机会。分享者带来第1个被分享者，即可得到1次抽奖机会，后续每满3个被分享者再多加一次抽奖机会，分两个阶段一共可以获得16次抽奖机会。

• 2019天猫618理想生活狂欢节分会场入口一览

• 主会场 ，最高618元天猫超级红包（每天3次，点此立拆红包 ）

• 精选会场类 - 年中特卖会 | 聚划算 | 图书会场 | 全球尖货 | 文教乐器 | 汽车用品 |

• 数码电子类 - 数码电器主场 | 精品手机 | 电视家影 | 电脑办公 | 潮酷数码 | 数码配件 |电脑周边

• 家用电器类 - 极智家电 | 厨电热水器 | 大家电 | 空调风扇 | 灯具安防 | 小家电 | 冰洗会场|厨房电器

• 服饰鞋靴类 - 服饰主场 | 女装主场 | 男装主场 | 男女鞋 | 内衣搭配 | 运动户外

• 美妆配饰类 - 生活个护 | 时尚箱包 | 手表眼镜|珠宝饰品

• 居家生活类 - 家居家纺 | 家具家装 |办公家具 |家装建材|全屋定制|精品家具

• 粮油冲饮类 - 粮油速食 | 健康自营 | 健康大牌 | 中外名酒 | 品质生鲜 | 休闲零食 | 进口生鲜 | 茶乳冲饮

【广告】