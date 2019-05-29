苹果iOS 13首批截图曝光：全新黑暗模式，提醒事项、查找我的App升级

IT之家5月29日消息 目前距离WWDC 2019还有几天时间了，届时预计将推出iOS 13、watchOS 6和macOS 10.15等重大版本系统。根据外媒9to5Mac报道，目前已经收到了一些来自iOS 13系统截图，展示了一些新功能。

黑暗模式来了

根据爆料，你可以在“设置”中或使用“控制中心”中的选项启用“黑暗模式”，以便快速访问该功能。在主屏幕上，唯一值得注意的变化是Dock栏，其采用鲜艳的深色背景而不是浅色背景。苹果可能会在新系统中加入适合黑暗模式的新壁纸。

在查看诸如黑暗模式的应用程序时，可以看到苹果正在使用真正的黑色背景，这在OLED设备上看起来很棒。该变化还可能影响电池续航时间，因为OLED显示屏不必点亮黑色像素。

iOS 13上的另一个UI更改是在截取屏幕后出现的界面中。它不是在底部显示带有小标记工具的灰色背景，而是显示用户壁纸的模糊版本，其中有更多逼真的注释工具可供选择。同样的界面也在iPad上进行了重新设计，它使用屏幕底部的圆形托盘来固定工具。在iPad上，可以在屏幕上拖动此托盘。

新的提醒事项应用

正如之前报告中所提到的，Reminders提醒事项应用正在iOS 13中进行重大的革新设计，并且也将出现在macOS 10.15上。

在iPad上，新的Reminders提醒事项应用有一个大侧边栏，其中包含“今日”、“预定”、“已标记”和“全部”的单独框，其中还包括一个搜索框和一组用户的提醒列表。该应用还使用了在iOS 12.2 Wallet引入的SF UI圆形字体。

新的Find My应用

正如之前报道的那样，“寻找朋友”和“查找iPhone”应用也正在统一。新的应用目前被称为“查找我的”（Find My），并在iPad上得到了显著改进，包括两个应用程序的所有功能。该应用显示了填满整个设备屏幕的大地图，角落里有小窗口列出了用户的家人和朋友，另一个选项卡显示用户自己的设备。启用黑暗模式后，地图看起来与启用黑暗模式的macOS版地图相同。你可以在下方看到“Find My”图标。