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台北电脑展2019：技嘉发布6款Aorus系列X570主板

2019-5-29 10:27:17来源：IT之家作者：嗜橙/实习责编：嗜橙/实习评论：

IT之家5月29日消息 在台北电脑展2019上，外设厂商技嘉发布6款Aorus系列X570主板，旗舰型号为X570 Aorus Xtreme。

本次发布的6款主板型号分别为：X570 I Aorus Pro Wi-Fi、X570 Aorus Elite、X570 Aorus Pro、X570 Aorus Ultra、X570 Aorus Master和X570 Aorus Xtreme；从中端到高端都有。

X570 I Aorus Pro Wi-Fi为ITX主板，采用8相数字供电，支持7.1声道；Aorus Pro Wi-Fi包括2个M.2插槽，6个SATA端口和2个内存插槽（64GB）。

X570 Aorus Elite是一款ATX主板，采用双散热器的14相数字供电，X570 Aorus Elite上的存储包括6个SATA端口和两个M.2插槽；有2个全长PCIe插槽以及2个x1大小的插槽和4个内存插槽（128GB）。

X570 Aorus Pro主板有六个SATA端口，电路板上的两个M.2插槽都使用散热器进行散热，使用3个全长PCIe插槽以及两个x1大小的插槽，也有4个内存插槽（128GB）。

X570 Aorus Ultra开始进入高端，具有更华丽的功能，例如覆盖IO区域的护罩，3个M.2插槽，全部带有散热器。该板使用14相数字供电。Aorus Ultra带有2个全长和加固槽，但第3个全长槽没有加固；此外还有2个x1插槽。

X570 Aorus Master看起来几乎与Ultra相同，不同之处在于有3个全长增强型PCIe插槽和1个x1插槽。

最后，技嘉的旗舰X570主板是Aorus Xtreme。Xtreme采用独特风格的护罩，覆盖了大部分板材，使其看起来非常干净。Xtreme使用16相数字供电。Xtreme还使用优质7.1声道Realtek ALC1220 -VB编解码器和ESS Sabre9118 DAC芯片，包括Nichicon和WIMA音频电容。无线网络方面，支持高达2.4 Gbps的传输速率和蓝牙5.0。Xtreme有三个全长增强型PCIe插槽，但是该主板会舍弃x1插槽。

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关键词：台北电脑展2019技嘉主板

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