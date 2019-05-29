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W3C和WHATWG签署协议：HTML/DOM单一版本规范要来了

2019-5-29 10:32:29来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家5月29日消息 万维网联盟（W3C）和Web超文本应用技术工作组（WHATWG）签署了一项协议，该协议表明两个小组将合作开发单一版本的HTML和DOM规范。通过制定相同的规范，W3C认为它对社区有益，因为开发人员在开发产品时可以遵循一套规则。

两者之间的合作是WHATWG在2017年12月更加紧密地与W3C保持一致的结果。展望未来，双方已达成一系列条款，其中包括：

  • W3C和WHATWG在WHATWG仓库中协同处理HTML和DOM，以生成使用标准和建议/审核草稿快照

  • WHATWG维护HTML和DOM使用标准

  • W3C直接在WHATWG仓库中促进社区工作（桥接社区、开发用例、提交问题、编写测试、调解问题解决方案）

  • W3C停止独立发布与HTML和DOM相关的指定规范列表，而是将WHWWG审核草案纳入W3C正式建议

在讨论协议时，W3C首席执行官Jeff Jaffe写道：

“我很高兴地宣布，W3C和WHATWG刚签署了一项协议，合作开发单一版本的HTML和DOM规范。作为WHATWG/W3C联合工作模式，共同发布谅解备忘录提供了合作的具体内容。”

随着这两个小组为HTML和DOM提供单一规范，对于开发人员来说，应该会减少混淆，并且随着更多社区成员投入到工作中，新标准的工作可能会更快地推进。

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关键词：HTML网页

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