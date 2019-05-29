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优信宣布新一轮融资2.3亿美元，58同城领投

2019-5-29 13:09:05来源：网易科技作者：一橙责编：嗜橙/实习评论：

今日优信（NASDAQ:UXIN）发布公告，宣布完成新一轮融资。优信与58同城达成战略合作，华平投资、TPG等投资机构继续跟投，募资金额约2.3亿美元。据悉，此次融资是优信上市后首次重返资本市场募集资金。

优信集团创始人兼CEO戴琨在公告中表示，该融资将主要用于加强二手车“全国购”业务投入，以持续巩固其在全行业的领先优势。戴琨透露，未来优信还将与58同城在流量获客、车源、车辆检测、大数据及SAAS服务方面展开深度战略合作。

优信2018年四季度财报数据显示，优信2C业务当季成交16.8万辆，2C交易服务收入同比增长263.2%。其中“全国购”业务成交量超过2.2万辆，跨区域交易服务费率超过5%，带动核心业务2C交易服务费率大幅增长。

58同城CEO姚劲波指出，随着广大二手车服务商的持续科技创新和资源投入，消费者本地及跨区域买卖二手车的体验显著提升。未来国内二手车市场发展潜力巨大，二手车交易量有望超越新车销量。“我们看重优信在二手车交易服务上积累的丰厚经验，特别是优信“全国购”服务展现出了强劲的增长态势。此次，58同城与优信达成战略合作，将有助于双方在流量获客、车源、车辆检测、大数据及SAAS服务等方面协同发展。”

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关键词：优信58同城

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