台北电脑展2019：联力发布新式机箱

IT之家5月29日消息 在台北电脑展2019上，联力（LIAN LI）发布了三款机箱：Odyssey X，DK-04F和TU150机箱，这三款机箱各有特色。

Odyssey X：可以翻转的机箱

Odyssey X是一个标准的中塔机箱，从表面上看，与其他的机箱没什么不同。有钢化玻璃侧板，黑色的铝制机身和显眼的红色金属底座。真正的创新是你可以改变玻璃板的开门方向。在标准模式的中，玻璃侧板的两个门是水平的；在动态模式中，您可以翻转Odyssey X的底盘，可以比标准模式高一些，并将这两个门开放方式改为的垂直。无论使用那种方式，它的红色金属底盘是不变的。

DK-04F：真正的电脑桌

和去年的DK-04X一样，这款DK-04F也是一个玻璃桌，并配有电动高度调节装置。只要按下按钮就可以上下移动，而且它的高度可以达到站立桌的高度。DK-04F有RGB灯带在里面，可以通过一个按钮来控制灯光。值得一提的是，这款电脑桌机箱有个有趣的新功能：按下一个按钮，会将顶部的玻璃变成不透明的状态；再按一次，不到一秒钟的时间，玻璃又变透明了。

TU150：便携式机箱

TU150机箱的设计灵感来自该公司之前的产品TU100和TU200。它有一个从顶部伸出来的把手，所以你可以随身携带。同时这款机箱设计的也足够轻便。这三款产品的最终定价和上市时间还未确定。