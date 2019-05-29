AMD秀实力：第二代霄龙64核性能是英特尔Xeon Platinum8280两倍

近年来，AMD的实力有目共睹，翻身对于AMD来说已经不是新闻了，在今年的台北电脑展上AMD总裁兼CEO苏姿丰表示：AMD只有一个目标，就是要做业界第一！同时带来的，还有重磅云端处理器：第二代EPYC霄龙64核处理器，代号为ROME。

第二代EPYC霄龙处理器采用Zen2架构，最多64核128线程，使用7nm工艺。与上一代Naples核心的EPYC处理器相比，得益于7nm工艺的进化，第二代AMD EPYC（霄龙）服务器处理器系列将提供高达每插槽2倍的性能和高达4倍的浮点性能。

在展会上，AMD还首次公开进行了第二代AMD EPYC服务器平台的对比演示，测试显示至强8280性能为9.68ns/每天，而64核AMD二代EYPC罗马性能则是19.6ns/每天，性能高出一倍。第二代AMD EPYC（霄龙）服务器处理器系列预计将于2019年第三季度推出。

AMD和Microsoft Azure还宣布使用基于第一代AMD EPYC（霄龙）处理器的系统上运行的Azure HB云实例，实现了以前无法获得的计算流体动力学（CFD）性能水平。微软Azure虚拟机产品负责人Navneet Joneja表示：“Azure上的HB系列虚拟机（VM）改变了云上高性能计算（HPC）的游戏规则。第一次HPC客户可以将其MPI工作负载扩展到数万个核心，并具有堪比本地部署集群的云灵活性、性能和经济性。我们期待这款新的Azure云实例能够为HPC驱动的创新和生产力做出巨大贡献。”