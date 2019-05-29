贝索斯前妻加入捐赠誓言：这到底是什么意思

一个月前，她毅然舍弃了350亿美元的资产，与全球首富贝索斯闪电离婚。一个月后，她又宣布捐出自己半数以上家产，用于慈善事业。

▲贝索斯和前妻麦肯齐

前妻最快速度离婚

亚马逊创始人杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）的前妻麦肯齐·贝索斯（MacKenzie Bezos）上周六致函捐赠誓言（The Giving Pledge），正式宣布加入这个组织，承诺捐出自己半数以上家产用于慈善事业。这也是一个月内，她再次成为媒体焦点。

麦肯齐在邮件中表示，“没有什么比一颗服务之心更能带来正能量的。我们每个人都拥有诸多资源，可以和他人分享——时间、专注、知识、耐心、创造力、才华、努力、幽默和情感……除了生活带给我的诸多财富，我还拥有不成比例的金钱财富可以分享。我会继续考虑如何做慈善。这需要时间、精力和投入，但我不想等待。我会继续（投入慈善）直至财富耗尽。”

贝索斯一家

麦肯齐原姓塔特尔（Tuttle），是普林斯顿大学文学系高材生，和贝索斯是校友（比贝索斯小6岁）。两人在1993年结婚，婚后25年育有四个子女（三个亲生儿子，还有一名从中国领养的女孩）。美国女性通常会在结婚后随夫改姓，但离婚后可以选择继续保留对方姓氏。

贝索斯的新欢女主持人

很遗憾，两人走过了银婚之年，婚姻也随之结束。虽然外界并不清楚两人感情破裂的具体原因，但在两人今年1月公开宣布离婚之后，贝索斯却被八卦媒体曝光在婚内劈腿自己好友的妻子——FOX电视台主持人劳伦·桑切斯（Lauren Sanchez）。

贝索斯是1994年才辞职创办亚马逊，麦肯齐也参与了亚马逊初期的工作。在亚马逊步入正轨之后，麦肯齐随之淡出了外界视线；相夫教子，写写小说，做作慈善，几乎没有接受过外界的采访，成为了全球首富背后的女人。按照两人居住的华盛顿州法律，麦肯齐有权平分两人高达1400亿美元的资产，这意味着她离婚后应当获得700亿美元的资产。麦肯齐不仅即将成为全球女首富，也将和贝索斯一道成为全球第四大富豪。

但在上个月麦肯齐却在Twitter上公开宣布，两人已经就财产分割达成一致。这是她首次单独对外发表声明，也是目前唯一一条推文。麦肯齐自愿放弃《华盛顿邮报》和太空探索公司蓝色起源（Blue Origin）的全部股权（价值40亿美元），只保留两人共同持有亚马逊股权的四分之一，并将所有股权的投票权也授予贝索斯。这意味着，麦肯齐将只能得到350亿美元，而主动舍弃了高达350亿美元的股份。而贝索斯依然是全球首富。

懒得关注贝索斯

麦肯齐为何如此慷慨？首先，如果要求平分家产的话，按照以往超级富豪的离婚情况，诉讼至少要耗费数年之久。而现在她仅仅花了三个月时间就完成了离婚。按照华盛顿州的法律，夫妻双方同意离婚之后，依然要经过三个月的冷静期。这意味着她几乎没有浪费任何时间就第一时间结束了婚姻关系。

其次，贝索斯的资产绝大部分都来自于所持有的亚马逊16%股票。如果麦肯齐坚持要求平分，那么贝索斯将不再是亚马逊的最大股东；如果麦肯齐和他反目成仇，那么贝索斯将失去亚马逊的控制权。而这意味着亚马逊的未来走向存在疑问，也会直接影响到亚马逊的股价市值，导致两人持有的股份价值缩水。

再次，麦肯齐和贝索斯育有四个子女，其中三个孩子都正处在心理敏感的青春期。美国媒体认为，麦肯齐不希望她和贝索斯的离婚变成一场公开的闹剧，吸引媒体长年累月的跟踪报道，从而影响到孩子们的身心健康。而且，麦肯齐本身并不是一个奢侈的人，对她来说，350亿美元和700亿美元的差别或许只是数字。

实际上，在和贝索斯离婚之前，麦肯齐就负责着贝索斯夫妇的慈善担当。她创建了反霸凌组织Bystander Revolution，代表贝索斯捐款20亿美元帮助美国的无家可归者和学前幼儿教育。如今自己拥有350亿美元身家，麦肯齐有太多的资源可以用于慈善事业。

相比之下，作为全球首富的贝索斯并没有加入捐赠誓言。他倒是在Twitter上公开赞赏前妻慷慨做慈善。“自己为麦肯齐感到骄傲，她的信件写得太美了。”不过值得注意的是，贝索斯的Twitter只关注了麦肯齐，而麦肯齐并没有关注前夫。而两次贝索斯的公开赞赏，麦肯齐都没有做出回应。

承诺捐出半数家产

话题回到捐赠誓言这个组织，这是全球两大顶级富豪比尔·盖茨和沃伦·巴菲特在2010年创办的一个倡议组织，呼吁全球亿万富翁承诺在自己生前或者遗嘱中捐出半数以上资产用于慈善事业。当时盖茨和巴菲特是全球前两大首富，而现在则分别以1020亿美元和826亿美元位列全球第二和第四大富豪。（全球第三大富豪是法国奢侈品巨头阿诺德（Bernard Arnault），身家为892亿美元。数据来源彭博全球富豪指数。）

在两位超级富豪的呼吁下，目前已经有全球23个国家的204名超级富豪加入了这个倡议，他们所持有的资产总额已经超过了6000亿美元。我们所熟知的科技行业亿万富豪中，已故的微软联合创始人保罗·艾伦（Paul Allen）、特斯拉CEO伊隆·马斯克、英特尔联合创始人戈登·摩尔（Gordon Moore）、Facebook创始人兼CEO马克·扎克伯格、彭博创始人迈克尔·布隆伯格（Michael Bloomberg）、甲骨文创始人拉里·埃里森（Larry Ellison）、苹果CEO蒂姆·库克（Tim Cook）等人。

在这些签署了捐赠誓言的超级富豪们，目前的捐赠幅度都相当有限。只有盖茨和巴菲特两名创办者分别累计捐出了410亿美元和300亿美元，捐赠规模占个人资产的比例超过了40%，接近了捐赠誓言承诺的捐出半数比例，他们俩也当之无愧的成为了全球首善。而且，由于超级富豪们的资产大多来自于持股，随着股价的上涨会继续升值，因此即便超级富豪们大举捐赠，他们的身家反而还在继续猛增。

值得一提的是，盖茨夫妇成立的盖茨基金会是全球最大的私人基金会。虽然是私人基金会，完全没有必要对外公布具体数据，但盖茨基金会的运作完全透明，每年都会公开经过审计的财务报告，详细说明基金会的具体资金来源和走向。而且，和诸多超级富豪运作百年的慈善基金会不同，盖茨夫妇宣布自己的基金会将在两人去世后的20年内彻底结束，捐出所有财富。而巴菲特也宣布，自己去世进行资产清算的十年内，所有剩余资产都会用于慈善。

需要指出的是，捐赠誓言这个组织并不是慈善机构，不接受超级富豪的捐赠，也不会硬性规定超级富豪应该如何捐赠做慈善，更像是一个超级慈善家俱乐部。超级富豪们可以自由选择自己的慈善捐赠对象，既可以是医学研究项目，也可以是非洲扶贫项目，也可以是社会公益活动，或者是教育平等项目。

加入捐赠誓言的超级富豪需要与该组织签署协议，承诺在自己身前或者死后捐出半数家产。虽然这个协议并没有法律约束力，如果超级富豪们变卦也不会遭遇诉讼，只会影响自己的公众形象，遭到其他亿万富豪小圈子的排斥和公众的鄙视。

并没有强制约束力

在其他签署了捐赠誓言的科技富豪中，扎克伯格已经捐出了17.2亿美元，目前的捐赠比例只有2.4%，而埃里森捐出了12亿美元，捐赠比例只有2.1%。或许他们还需要更多的时间来兑现自己捐出半数家产的承诺。不过扎克伯格更为高调的宣布，未来会捐出99%的身家。

实际上，根据《大西洋月刊》在2011年所作的一次调查，美国财富排在前20%的富人们，他们平均只捐出了自己1.3%的收入用于资产，而收入排在末20%的穷人们，反而捐出了他们3.2%的收入。与富人们相比，穷人们无法通过报税单中的列举扣除（itemized deduction）来实现慈善避税。而超级富豪们的基金会反而是免税的。

美国非营利智库政策研究学会（Institute for Policy Studies）去年公布的报告警告称，越来越多的美国富豪正通过滥用DAF（捐赠人控制的基金）这种慈善基金方式来避税，从2013年到2018年，美国的DAF基金增长了66%。富人们可以把大量资金以慈善方式放入DAF基金，以此获得当下享受的税务减免，而DAF基金的资金如何使用，富人们则可以慢慢考虑。

根据美国的慈善基金会规定，慈善基金每年至少需要捐出5%的资金，其余资金可以用于投资。一个运转得当的慈善基金会，是可以持续百年运行下去，最有名的例子就是1913年成立的洛克菲勒基金会。因此，哪怕超级富豪承诺捐出半数家产，他们也可以捐给自己的基金会，一直运行下去。

妹妹是保罗·艾伦唯一的继承人

目前只有一位签署了捐赠誓言的超级富豪去世，他就是去年10月逝世的微软联合创始人保罗·艾伦。艾伦生前捐赠了20亿美元用于慈善，死后还留下了超过200亿美元的资产。终生未娶的他没有子女，只有一个妹妹约迪·艾伦（Jody Allen）继承了所有资产。虽然艾伦承诺死后要捐出绝大多数资产，但他并没有留下明确遗嘱要如何执行；而且，捐赠誓言只是一个没有约束力的声明，因此是否遵守艾伦的承诺则完全取决于约迪·艾伦自己。