国行之后，微软Pro IntelliMouse游戏鼠标登陆美国市场

IT之家5月30日消息 去年12月份，全新微软Pro IntelliMouse鼠标在中国市场开售，现在这款鼠标上架了微软美国商店，售价59.99美元。

微软Pro IntelliMouse鼠标拥有暗砂和银珀两种配色，延续了IntelliMouse系列鼠标经典的人体工学设计，还针对游戏玩家在意的性能进行了全方位升级，增强游戏体验。

全面升级的微软 Pro IntelliMouse 鼠标，采用PixArt PAW 3389 PRO-MS 微软专属订制的光学游戏传感器，鼠标 DPI 最高达到 16,000，刷新率高达12000FPS，为游戏玩家提供精准灵敏的游戏操作体验。同时，游戏玩家还可以依据日常使用习惯和使用情境，在 Microsoft 鼠标和键盘中心自行调节 DPI 范围，并可以50为步进来调整（200-16,000 DPI）、尾灯自定义RGB颜色调整、抬升距离校准、直线修正功能关闭和回报率调整（125-500-1000Hz），确保鼠标在操作中的移动速度和定位的准确度。游戏玩家还能通过 Microsoft 鼠标和键盘中心，对鼠标按键进行自定义功能设定，助力玩家一键实现游戏中的高难度动作。新增的一键快速 180 度转身和一键降速瞄准等功能，让游戏玩家轻松吃鸡，自在享受游戏带来的乐趣。

此外，微软 Pro IntelliMouse鼠标左右按键采用欧姆龙微动，主键微动20,000,000次点击寿命，延长鼠标按键的生命周期。该鼠标采用耐用编织线缆，帮助玩家在进行激烈游戏时避免鼠标线缆打结。

全新微软Pro IntelliMouse鼠标沿用了经典的人体工学设计，其外部曲线自然贴合手部，可缓解用户因长时间使用鼠标，产生的手部肌肉酸胀感。该鼠标的重量经过精密计算，鼠标重心更稳，更舒适高效。同时，为了强化使用触感，该鼠标对按键涂层进行了升级，它还优化了侧裙涂层和侧键纹理，从而加强了按键防滑和耐磨程度，有效避免用户在使用鼠标时发生打滑的情况，提高生产效率。

为了满足不同用户对于鼠标个性化的需求，微软Pro IntelliMouse鼠标采用了暗砂和银珀两种全新配色，这一设计灵感来源于极光的光影渐层变化和陨石穿过大气层产生的暗砂渐变感。鼠标尾灯也增加了多种颜色选择，用户可根据需求，自定义RGB尾灯，打造个性炫酷效果。

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