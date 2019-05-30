Redmi K20 Pro顶配版本入网：12G大内存

IT之家5月30日消息 在发布K20系列两款手机之后，紧接着红米（Redmi）K20 Pro的最顶配版本入网工信部了。

来自工信部的数据显示，该机采用了12GB的大内存，这是目前安卓阵营最大的内存版本，此前发布的K20 Pro最大内存为8+256GB。

目前红米K20 Pro提供6GB+64GB、6GB+128GB、8GB+128GB和8GB+256GB四种选择，价格分别为2499元、2599元、2799元、2999元。

Redmi K20 Pro手机拥有火焰红，冰川蓝和碳纤黑三种颜色可选；采用6.39英寸极界全面屏，91.9%的高屏占比，2.1mm的极窄边框。AMOLED屏采用护眼模式2.0，德国VDE低蓝光护眼认证。

硬件上，搭载高通骁龙855处理器。后置三摄，采用索尼4800万主摄，800万人像镜头，1300万防畸变超广角，智能识别场景；前置2000万弹出相机，大广角全景合影；更有手持超级夜景，960帧慢动作等功能。使用4000mAh大电量+AI智能省电，采用27W快充，半小时充电58%；0.9cc超大音腔，HiFi音质；双频GPS，精准定位。

目前尚不清楚12GB大内存版本新机何时上市。