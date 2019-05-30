【IT之家开箱】OPPO Reno Z上手图赏：珊瑚橙亮眼

IT之家5月30日消息 OPPO今天发布了OPPO Reno Z手机，边框宽度收窄到1.47mm，屏占比92.0%，售价2499元，将于6月6日正式发售。

OPPO Reno Z搭载了6.4英寸的水滴屏，边框宽度收窄到1.47mm，屏占比92.0%。Reno Z在配色上提供四种选择，拥有珊瑚橙、珠贝白、星辰紫和极夜黑配色。IT之家拿到的这款是珊瑚橙，三层不同橙色的膜片叠加，配合AG工艺的凝光层，让光线按照纹理产生不同角度和深度的折射。

摄像方面，后置4800万超清主摄，f/1.7大光圈，细节清晰。拥有超清夜景2.0、四合一像素、复合多帧降噪等技术。前置3200万高清摄像头，有前置RAW HDR、肤色矫正、美颜处理等技术。此外，前后置同时支持五种人像风格。

▲特别设计的电源按钮

▲音量上键、音量下键

▲采用USB-C接口，保留了3.5mm耳机接口

▲相机界面UI

硬件方面，使用了联发科P90处理器，电池容量为4035mAh。支持VOOC 3.0快充，多功能NFC，杜比全景声还有HDR10。

价格上，6GB+256GB售价为2499元（拥有珊瑚橙、珠贝白、星辰紫和极夜黑配色），8GB+128GB售价为2499元（星辰紫和极夜黑配色）。该机将于6月6日正式发售。