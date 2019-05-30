三星Galaxy M40渲染图曝光：打孔屏+骁龙675

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IT之家5月30日消息 据外媒消息，亚马逊印度已经确认将在6月11日推出Galaxy M40，其当地售价为285美元。在此之前，外媒已经拿到了三星Galaxy M40的真机渲染图。
渲染图显示，三星Galaxy M40采用打孔屏设计，配备一块6.3英寸的Infinity-O显示屏；后置竖列三摄+后置指纹识别，前置16MP单摄像头。核心配置方面，三星Galaxy M40搭载骁龙675处理器，配备6GB+128GB存储组合。
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