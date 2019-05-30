OYO发布2.0战略：目标成为全球最大连锁酒店集团

5月30日下午消息，在今日的OYO酒店战略升级发布会上，推出了OYO酒店2.0。从6月1日起，OYO酒店2.0将在全国范围全面启动。OYO酒店合伙人兼CFO李维现场公布了2019年的目标：全国1500+城，20000+酒店，最终成为全球最大的连锁酒店集团。

数据统计，全球拥有庞大体量的中小单体酒店，共计约1.6亿间酒店客房，而在中国约有超过4000万间。这一蓝海市场规模近万亿元。这些中小单体酒店多分布在三线城市及以下，客房数量小于80间，无品牌、无运营管理经验、收益率低下是酒店业主长期以来的发展瓶颈和痛点。

OYO酒店则瞄准了这个市场，以一线、新一线城市为中心，深入二三线及以下城市，整合广大中小单体酒店。

李维表示：“2018年我们创下业内最快的速度，100天开拓了200个地级市（600个县级市）、3500家酒店和160000个房间。面对下沉市场的消费升级，未来OYO酒店还有更大的目标，带给行业更大的改变。”

OYO官方数据称，截至2019年5月底，OYO酒店在全国拥有超过10000家酒店、50万间客房，续约率达97%，已经成为国内最大的单品牌酒店，以及中国第二大酒店集团、全球第六大酒店集团。

李维表示，未来OYO会继续保持高速增长。“以全栈式的商业模式为基础，我们将通过技术和人才，持续构建开发、改造、运营、分销四项核心能力：继续保持速度，开拓城市；对酒店进行创新性改造；帮助酒店提高运营管理能力；通过OYO自有渠道、OTA运营和旅行社等分销，帮助酒店业主提升收益。2019年，我们的目标是全国1500+城，20000+酒店，最终成为全球最大的连锁酒店集团。”

在现场，OYO酒店首席收益官朱磊正式发布了OYO酒店2.0，探索“规模化+精细化”并举的发展路径。据介绍，OYO酒店2.0将为合作业主提供收益保障，将OYO的收益与酒店业主的营收深度捆绑，让两者成为“利益共同体”。

朱磊称，OYO酒店2.0的最大亮点在于，中小单体酒店的品牌化模式将从支付加盟费、简单抽成的方式，转变为品牌方与业主共担风险、共享收益。OYO酒店将与签约业主共同承担经营状况波动、市场形势变化所带来的风险，并加大对物业更新的投入，为酒店提供更多流量，提升经营收益。

据了解，在过去的25天里，OYO酒店2.0已在华南区域的150家OYO酒店试点签约。官方数据显示，上线至今，酒店的平均入住率提升达到60%以上，平均营收提升30%以上。从6月1日起，OYO酒店2.0将在全国范围全面启动。

除了精细化，数字化也是OYO酒店提出的一个关键词。

OYO酒店首席技术官邹嘉表示：“OYO技术引领行业的路径，是通过大数据AI赋能，理解城市中短期住宿和需求人群的供需关系，锁定OYO酒店目标客户群，提供分销渠道和用户定位，助力酒店业主高效运营。”

值得注意的是，OYO酒店于近日还推出了智能门锁。该技术实现扫码即可入住的功能，目前已经被应用到部分签约酒店。邹嘉表示，未来OYO酒店还将会上线更多智能产品帮助酒店运营管理。(张俊)