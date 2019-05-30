vivo Z5x手机评测体验：千元打孔、三摄，亮点盖住了小“槽点”

千元机市场，越来越精彩了。

5月24日，vivo在线上正式发布了vivo Z5x手机，售价1398元起，其搭载了骁龙710处理器和5000mAh大电池，并且首次将打孔屏技术下放到了千元机上。

大家对vivo的Z系列并不陌生，这是vivo针对线上互联网人群，专门推出的一款主打性价比的机型。过去的一年，vivo先后发布Z1和Z3两款产品，vivo Z5x的发布，丰富了vivo Z系列家族，使得互联网消费者有了更多的性价比手机可选。

IT之家已经提前拿到了这款手机，经过几天的深度体验，对这款产品也有了更清晰的了解，现在为大家带来Z5x的评测体验。

第一部分：外观

vivo Z5x拥有幻影黑、极夜黑、极光色、幻彩粉四种配色，IT之家拿到的是极夜黑版本。当然，在延续了vivo X系列手机的风格的同时，vivo还给了Z5x更多不一样的地方，比如正面的打孔屏。

作为一款千元机，vivo Z5x的外观设计中规中矩，“三明治”结构、后置指纹、3D曲面机身等等，这些设计点大家已经非常熟悉了。

这是vivo的首款打孔屏手机，在vivo Z5x发布之前，打孔屏通常都是3000元上下档位旗舰手机采用的设计，而vivo将自家首款打孔屏直接下放到千元机的Z5x上，进一步的提升了手机的性价比和竞争力，从另一个角度来看，这意味着打孔屏技术已经愈发成熟，成本也可以进一步的降低。

vivo Z5x屏幕孔位直径大概是4.59mm，里面藏了一颗1600W像素的前置摄像头，官方数据显示，该手机整体屏占比达到了90.77%。

vivo Z5x的屏幕比例是19.5:9，分辨率为1080P，屏幕对比度为1500:1，打孔周围没有出现发黄、发黑的问题，因为不是A屏，自然也无需考虑“DC”调光的问题。

对于受不了A屏的小伙伴而言，vivo Z5x是一个不错的千元机选择。在系统内，Z5x还提供了色温调节的选项，你可以手动选择冷暖色温。

vivo Z5x的第二个设计亮点是背面的三摄，在众多的千元机中，能采用三摄的手机并不多。

其他设计方面，包括3.5mm耳机孔和AI智慧按键的保留，不过要吐槽一点的是，Z5x竟然还采用的是Micro-USB接口，Type -C的缺失还是比较遗憾的。

vivo Z5x配置参数如下：

第二部分：配置和性能

vivo Z5x搭载的是骁龙710处理器，IT之家拿到的是8+128GB版本。

骁龙710使用的Kryo 360架构采用的2大核+6小核的8核设计，最高主频2.2GHz，GPU为Adreno 616，实现35%的图形渲染速度的提升，并支持Vulkan API，在出色的图形表现同时，实现更低功耗。

处理器这里就不过多介绍了，通过跑分，我们一起来看一下骁龙710在vivo Z5x上的具体表现。

跑分方面，vivo Z5x安兔兔跑分达到了17万+，Geekbench多核心为5900+、单核心1800+，此外vivo Z5x还搭载了UFS2.1的高速闪存和LPDDR4x双通道运存。

按照惯例，IT之家先通过“玄学曲线”测了一下vivo Z5x手机在运行《IT之家》、《淘宝》、《京东》等主流App时的系统流畅度。

淘宝▲

京东▲

网易云音乐▲

IT之家▲

在游戏方面，IT之家这里测试了《王者荣耀》、《和平精英》两款游戏，其中《王者荣耀》开启最高画质和高帧率模式，《和平精英》则是均衡画质和超高帧率。

在《王者荣耀》游戏中，vivo Z5x的平均帧率为59FPS左右，上下波动1.46帧，实际上，这些波动主要是在进入游戏和结束游戏中产生的，在游戏中，即使遇到团战，vivo Z5x的帧率表现非常“冷静”。

在《和平精英》游戏中，vivo Z5x的表现同样“冷静”，平均帧率为39FPS左右，平均波动为0.94帧，几乎可以忽略不计。

当然，这里需要额外说明一点，在针对搭载骁龙710处理器手机的游戏测试中，通常情况下为保证最佳游戏体验，IT之家小编都会将《和平精英》的画质选为“均衡”，并开启高帧率，使得游戏帧率达到40FPS，在这种画质中，整体接近骁龙845在《和平精英》游戏中开启最高画质的体验。

但必须要清楚一点的是，在性能表现上，骁龙710和骁龙845、855这些旗舰SoC还有着一定的差距。

整体来看，vivo Z5x的游戏表现在一众骁龙710手机中还是相对突出的，这与vivo在系统底层软硬件的优化是分不开的，vivo Multi-Turbo从游戏、散热、AI、游戏及底层中央核心资源等多维度对体验进行了全方位优化，全新的ART++Turbo也从编译系统层面进一步提升了系统运行效率。

此外，在硬件之外，vivo Z5x内置的游戏魔盒功能还给游戏带来了全新的体验，比如熄屏挂机、后台通话、电竞模式、屏蔽通知、触屏优化、智能升温策略等等。

第三部分：相机

作为一款千元级，vivo Z5x依然配备了1600万高清主摄、800万超广角镜头和200万景深镜头组成的AI超广角三摄方案，当然，在Z5x里，这三枚摄像头并不是“噱头”，这三枚摄像头各司其职，同时还支持Super HDR超级逆光技术和超级夜景2.0。

先来看一组白天样张：

白天样张，vivo Z5x的表现尚可，保持了千元机的水准，这一枚1600万主摄提供了较为细腻锐利的画面。此外，在极限逆光环境下，vivo Z5x可覆盖的动态范围达12.3EV，轻松输出明暗细节丰富。

局部放大▼

vivo Z5x保留了超广角镜头，120°超广角可以拍摄出更宽广的画面，不过在普通样张和超广角样张对比中，我们发现超广角的白平衡略有漂移。

在夜拍表现上，考虑到价格，vivo Z5x的表现就很一般了，不过好在有超级夜景2.0技术的支持，在一些暗光拍摄环境下，Z5x搭载的超级夜景可以连续拍摄12-16帧并进行多帧合成，通过AI智能选帧来实现动态补偿。

普通夜景▲

超级夜景2.0▲

通过局部放大细节来看，在普通样张中，“彤德莱火锅”五个字已经完全过曝，而开启超级夜景2.0之后，画面亮度在整体上升的同时，高光处的有了一定程度的抑制，效果明显，但表现中规中矩。

上图中，左边的汽车已经黑成了一片，右侧的提升了亮度保证了画面观感，同时为了降低画面噪点，因此样张中还是出现了很明显的涂抹痕迹，丢失了一些细节。当然，我们不能拿旗舰机的水准要求vivo Z5x的表现，考虑到这个价位，vivo Z5x的表现基本令人满意。

人像样张中，Z5x表现出色，得益于超级逆光技术的加入，即使是在逆光场景下，妹子的脸部亮度依然保证，同时高光处也有了一定的抑制。

不过在人像光效模式拍摄中，IT之家小编发现，vivo Z5x的人像模式不是很容易被激发，往往需要人物盯着镜头，画面才会出现一定的景深感。

总结：

近两年来，vivo不断发力新技术、探索全面屏新形态，厚积薄发，因此在诸如vivo Z5x这样的千元机上，你能看到不少令人惊喜的地方，比如超级夜景2.0的加入，比如超广角超逆光的加入，再比如打孔屏技术等等。

当然，vivo Z5x也有一个很“迷”的地方，就是直到现在，Z5x竟然还采用的是Micro-USB接口，按道理来说，USB Type-C接口快速普及的今天，和Micro-USB之间的成本差应该不会太大，IT之家小编认为，vivo Z5x“坚持”使用Micro-USB，或许成本并不是主因，而是考虑到Z5x的目标群体都是千元机用户，那么他们之前用的手机很有可能也大多都是Micro-USB接口，这样做从而减少用户的换机“成本”，当然，这也只是小编推测，具体原因究竟是为何，也许vivo自有想法吧~

当然，考虑到价格和配置以及vivo的品牌，IT之家小编认为，vivo Z5x仍是一款称得上非常良心的手机，如果你追求性价比，同时又喜欢玩游戏，对续航有硬性要求，那么不妨考虑一下vivo Z5x。

笔者对vivo Z5x满意的地方：

打孔屏下放到千元机

超高屏占比

性价比出众

5000mAh大电池、长续航

笔者对vivo Z5x不满意的地方：

Micro USB接口

拍照有进一步优化升级空间

购买建议：

价格要求不高、追求长续航、性价比的消费者更适合这款手机。