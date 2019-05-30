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中国移动与清华大学达成战略合作，将共同研究6G

2019-5-30 19:31:41来源：新浪科技作者：张俊责编：懒猫/实习评论：

5月30日晚间消息，中国移动今日与清华大学举行战略合作框架协议签约仪式。在与清华大学党委书记陈旭会见后，中国移动董事长杨杰、总经理李跃与清华大学校长邱勇出席签约仪式。中国移动副总经理李正茂、清华大学副校长尤政代表双方签署协议。

根据协议，双方将在面向6G的未来移动通信网络、下一代互联网和移动互联网、工业互联网、人工智能等重点领域开展科研合作，共同成立联合研究院，打造领先技术、解决方案和产品，推动科技成果的转化和应用。同时，开展高等人才联合培养，探索产学研用协同创新机制，推进创新链、产业链、资金链、政策链、人才链深度融合，激发科技创新合作新动能。此前，双方依托“车联网”教育部联合实验室、“新一代宽带无线移动通信网”国家科技重大专项等，已开展多领域的合作。

双方称，此次签署战略合作协议，将发挥各自优势，推动“产学”强强联合，加速关键基础性技术创新、前沿引领技术创新成果转化和产业化，为我国经济社会发展、服务改善民生、保障国家安全提供有力支撑。

据悉，目前中国移动专职研发团队超过万人，年科技支出超过200亿元，累计承担了172个国家重大科研项目，专利申请超过1.6万件。与此同时，中国移动还与高校、科研院所、合作伙伴等开展重点课题联合攻关，建设了新一代移动通信技术国家工程实验室，成立了5G联合创新中心及8个高校联合实验室。

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关键词：中国移动清华大学

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