【WWDC 2019专访】IT之家对话21岁开发者刘恒宇：编程为实现内心想法，多“输入”才能有“输出”

今年的苹果全球开发者大会（WWDC 2019）将于北京时间6月4日凌晨1点在美国加州圣何塞开始举行，届时IT之家将应邀前往参会并全程直播，敬请关注。

今年WWDC学生奖学金（WWDC Scholarship）获得者刘恒宇和IT之家小编顶着15小时的时差完成专访，跟大家分享一下开发出日活8000的校园App是怎样的体验。

刘恒宇现在是美国加州大学圣芭芭拉分校计算机科学专业大三学生，是该校移动开发社团GoGaucho的主席，也在该校的Associated Student兼职学生开发者。

刘恒宇▲

刘恒宇的开发之路要从初中谈起，初中时他买了第一台iPod touch 4，“当时被AppStore上各种各样功能齐全的App所震撼，也被iOS操作系统吸引，想自己也尝试做一些酷炫的东西，但了解到只有Mac可以开发iOS应用。”

高一攒零用钱买了台MacBook Pro，开始了他的iOS入门之旅，陆续做了“查询同学生日”、“便捷登录校园网”等小工具应用在校园内推广。

高三时，刘恒宇了解到WWDC有奖学金比赛，开发了一个介绍中国汉字的App，“可惜当时开发技术有限，而且想法比较稚嫩”，并未获奖。

出国留学后，“加深了对计算机科学的了解”，今年他“抱着试试看的心态”再次提交了作品，终于得到了认可。

对于本次获奖的作品，开发者并不是很满意，没有过多提及，。但刘恒宇跟小编谈到了开发这款作品的初衷，他认为这一代的小孩子生活在电子设备和网络构成的世界里，完全体会不到八零九零后童年时的乐趣；于是他借助iOS提供的ARKit把iPad变成了我们感官的延伸，让孩子们体验消失已久的传统游戏。因为作品要求体验时间在3分钟内，他只在作品中内置了3个游戏：吹泡泡、接飞盘、空桶投球。

Playground▲

刘恒宇认为，作品是否能获奖主要看创意是否符合苹果的审美，以及开发者是否热爱编程和和苹果生态，与编程技术关系很小。他建议学习者打牢计算机基础的同时，也要广泛地涉猎其他学科的知识，培养多元的兴趣爱好和审美情趣；编程只是用来实现内心想法的一种途径，要多多"输入"，到用时才有货可以"输出"。以及，好的身体是革命的本钱，写代码的同时也要养成锻炼的习惯。

而获奖作品的开发过程，只能用一个词来形容——“紧迫”。今年苹果公布WWDC Scholarship细则时刚好是学校期末考试周，刘恒宇考完试发现距离截止日期只剩下两天时间。从构思，到ARKit入门，再到适配Playground Book以及文书工作，都在这两天内完成。48小时没睡觉，“像打了一场黑客马拉松，可以说是我上学期最充实的两天”。

相较于获奖作品，开发者更愿意聊自己另一款App——GoGaucho，一款为加州大学圣芭芭拉分校设计的校园工具App。App以方便学生为宗旨，提供了近7日食堂菜单、食堂实时监控、课表、交互校园地图的功能。自2017年6月8日上架至今安装量超过11k。目前每月活跃用户稳定在8k左右，服务着这所大学32%的学生。

校园App GoGaucho▲



这个App是大一时刘恒宇当做个人项目开发的，想实践编程技术，服务周围同学。随着用户数越来越多、影响力越来越大，他和朋友们在学校注册了以App名字命名的社团，陆续招募了前端后端开发者二三十名。社团严格按照业界规范，制定了敏捷开发流程，每两周召开组会讨论接下来的roadmap、举办“Coding Hour”一起写码等。近期正计划把源码开源，以鼓励和帮助更多想要入门iOS开发的学生。

谈到获奖经历对生活有何影响，刘恒宇轻描淡写道“身边搞mobile的小伙伴觉得挺酷的，其他朋友基本上都不知道这是什么，还有人觉得是苹果的实习”，但他特别提到，“女朋友还是那么的爱我”。小编也着实没想到，顶着时差做专访还冷不丁被塞了一把狗粮。

这个暑假他将会去旧金山的Strava实习，希望能为这个用户量在千万级别的App贡献一份自己的力量。本科毕业之后希望在大型互联网公司任职软件工程师，积累一定的工业经验后，根据自己感兴趣方向再考虑是否继续读研深造，或做一名独立开发者

谈到此次WWDC，刘恒宇希望苹果可以完善对跨平台开发的支持，并且期待苹果在跨设备交互上有所创新。