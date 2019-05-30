微软为PC玩家推出Xbox Game Pass服务

IT之家5月30日消息 今晚，微软菲尔·斯宾塞发表博客，称两年前在Xbox One上推出了Xbox Game Pass，现在微软针对PC游戏玩家和PC游戏开发支持者的需求而设计了这项服务，依然叫Xbox Game Pass。
PC版Xbox Game Pass将让广大玩家在Windows 10平台可以无限访问包含来自Bethesda，Deep Silver，Devolver Digital，Paradox Interactive以及SEGA等知名开发商作品在内的，超过百款的优质PC游戏作品。同时，正如我们在主机平台上所承诺的那样，计划让所有Xbox游戏工作室（如黑曜石工作室、inXile等）旗下新作在全球上市时，同步加入PC版Xbox Game Pass。微软正在与超过75个开发团队和发行商合作，不断将优质PC游戏内容引入到该Xbox Game Pass当中，我们将确保游戏库中包含各种游戏类型中的优秀作品，并且会每月增加新的游戏内容。
订阅了PC版Xbox Game Pass的玩家在通过Windows版本的微软商城购买Xbox Game Pass所包含的游戏时，可享受最低可至八折的优惠幅度；购买相关DLC及附加组件内容时，可享受最低可至九折的优惠幅度。
斯宾塞表示期待在E3期间与广大玩家分享包括PC版Xbox Game Pass新晋内容，以及上市时间在内的更多消息。
菲尔·斯宾塞博客：
购买Xbox游戏工作室作品的多样化选择
让Windows 10 PC平台和主机平台上的玩家能够跨平台及跨网络共同畅玩游戏是至关重要的。无论玩家的游戏购买渠道是什么，无论他们所选择的游戏平台（主机或是PC）是什么，构建一个连接所有玩家的群体同样至关重要。这样一个群体，在将广大玩家汇集在一起的同时，也能让游戏作品找到它们的受众并使这些作品有机会发挥真正的潜力，通过游戏的力量，让人们团结在一起。
秉承着这一观点，我们计划使Xbox游戏工作室出品的PC平台游戏在发售时，在包含Windows平台微软商城在内的多个渠道上架。我们相信，玩家在购买PC游戏时，应当拥有更多选择。
今年3月时，微软宣布《光环：士官长合集》将于今年晚些时候登陆 PC平台。且将会在Windows平台的微软商城及Steam上同时推出。此外，从《战争机器5》及《帝国世代》系列的1至3代决定版开始，我们将陆续在Steam上发布超过20款来自Xbox游戏工作室的作品。我们知道数以百万计的PC玩家认可Steam作为他们的游戏购买渠道，我们也获得了玩家重视购买选择权的反馈。我们也知道，在PC平台上还有其他游戏商店，我们正在努力让Xbox游戏工作室出品的游戏登陆更多商店，让玩家在购买游戏时，拥有更多选择。
微软希望将玩家汇集在一起，创建一个可以跨平台共享和交流的玩家社区。所以计划在新的Xbox游戏工作室作品中加入包括如语音和文字聊天，寻找组队，朋友列表和跨平台多人游戏等功能。在Windows 10上，玩家可以在Xbox游戏栏中找到这些功能，我们也将继续对Xbox游戏栏进行拓展和优化。
在Windows 10平台支持Win32游戏
我们鼓励广大游戏开发者能够将他们的优秀作品带到Windows 10平台，我们也希望Windows 10可以成为玩家发掘优秀PC游戏内容的地方。我们认识到Win32不仅深受游戏开发者青睐，也是游戏玩家喜闻乐见的应用程序格式，因此，我们高兴地与大家分享，我们将在Windows平台的微软商城全面支持原生Win32游戏作品，为游戏开发者和玩家带来更多选择，通过开放的Windows游戏生态为他们带来更加个性化的应用体验。
当我想到我们作为一家公司在支持和发展Windows游戏方面所扮演的角色时，做出能够突出PC平台开放性并将广大玩家团结在他们喜爱的作品周围的决策非常关键。这样的思考，是我们不断提升Windows平台游戏体验时的重要指引。
这些只是我们不断完善Windows 10平台游戏体验的几个步骤。我们知道PC玩家想要看到关于游戏内容的消息，所以我希望大家能关注我们将在6月9日召开的Xbox E3 2019展前发布会，获取包括全新游戏阵容以及PC平台游戏内容的更多详细信息。