微软为PC玩家推出Xbox Game Pass服务

IT之家5月30日消息 今晚，微软菲尔·斯宾塞发表博客，称两年前在Xbox One上推出了Xbox Game Pass，现在微软针对PC游戏玩家和PC游戏开发支持者的需求而设计了这项服务，依然叫Xbox Game Pass。

PC版Xbox Game Pass将让广大玩家在Windows 10平台可以无限访问包含来自Bethesda，Deep Silver，Devolver Digital，Paradox Interactive以及SEGA等知名开发商作品在内的，超过百款的优质PC游戏作品。同时，正如我们在主机平台上所承诺的那样，计划让所有Xbox游戏工作室（如黑曜石工作室、inXile等）旗下新作在全球上市时，同步加入PC版Xbox Game Pass。微软正在与超过75个开发团队和发行商合作，不断将优质PC游戏内容引入到该Xbox Game Pass当中，我们将确保游戏库中包含各种游戏类型中的优秀作品，并且会每月增加新的游戏内容。

订阅了PC版Xbox Game Pass的玩家在通过Windows版本的微软商城购买Xbox Game Pass所包含的游戏时，可享受最低可至八折的优惠幅度；购买相关DLC及附加组件内容时，可享受最低可至九折的优惠幅度。

斯宾塞表示期待在E3期间与广大玩家分享包括PC版Xbox Game Pass新晋内容，以及上市时间在内的更多消息。

菲尔·斯宾塞博客：