Epic游戏商店喜加一：动作冒险类游戏《黄铜之城》免费领

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IT之家5月31日消息 Epic游戏商店动作冒险类游戏《黄铜之城》免费领，截止时间到6月6日晚上11点。
《黄铜之城》是一款第一人称动作冒险游戏，由BioShock资深开发人员出品。让您化身胆大妄为的窃贼，置身一千零一夜主题的大都市。
配置方面：最低需要Windows 7 64位操作系统，处理器为双核2.4+ GHz，内存为4GB；显卡是GeForce GTX 550或同等产品，4 GB可用储存空间。最后，该游戏支持简体中文。
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