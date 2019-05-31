2019年一季度苹果可穿戴设备出货1280万台，小米排第二

北京时间5月31日早间消息，IDC公布的数据显示，2019年一季度，苹果穿戴设备在全球出货1280万台，这些穿戴设备包括Apple Watch、AirPods及特定Beats耳机。

在整个市场中，苹果所占的份额达到25.8%，是第一大穿戴设备商。2018年一季度，苹果出货量约为860万台，今年一季度同比增长49.5%。

可穿戴设备出货量排名

小米与华为占据第二和第三位，出货量分别为660万台和500万台，三星与Fitbit排在第四和第五位，出货量分别为430万台和290万台。

全球前5大可穿戴设备公司（按市场份额计）

总体来说，2019年一季度穿戴设备出货量达到4960万台，同比增长55.2%。

如果只看戴在手腕上的设备，IDC相信苹果一季度的出货量约为460万台，去年一季度约为400万台；今年一季度苹果只能排在第二位，排第一位的是小米。

手腕类可穿戴设备公司排名

小米手腕穿戴设备出货量估计约为530万台，市场份额10.7%，比苹果略高，苹果只有9.3%。华为、Fitbit、三星紧随其后，分别出货390万台、290万台和200万台。

数据还显示，Apple Watch的ASP（平均售价）正在上升，2018年一季度约为426美元，2019年一季度攀升到455美元。

Apple Watch是2015年推出的，苹果每年都会更新产品。2018年，Apple Watch Series 4引入新的ECG健康功能，设计有了变化，边框更窄。2019年，传闻称Apple Watch会引入新外壳材料，显示屏也会用上新技术。