微软Windows 10 UWP梦想破灭

IT之家5月31日消息 微软曾经有一个梦想，从Windows 8开始涉及通用Windows应用，这些应用可以跨越智能手机、平板电脑、PC甚至是Xbox游戏主机。该计划是应用开发人员可以为所有设备编写一个应用程序，并同时在多种设备上良好运行。Windows Phone失败后，微软的这个梦想开始崩溃，直到现在形势变得更加清晰，微软的UWP梦想不再那么重要，甚至是将要破灭。

微软花了数年时间推动开发人员为通用Windows平台（UWP）创建特殊应用程序，而在今天，它正在为UWP棺材钉上最后的钉子。微软终于做出决定，允许游戏开发者将完整的原生Win32游戏带到微软商店，这意味着开发者在Steam热门商店上发布的许多游戏不必再重构出UWP版本。

“我们认识到Win32是游戏开发者喜欢使用的应用程序格式，游戏玩家也喜欢，所以我们很高兴分享我们将在Windows上为微软商店提供原生Win32游戏的全面支持。”微软游戏主管Phil Spencer说道，“这将为开发人员和游戏玩家提供更多选择，允许他们从开放的Windows游戏生态系统中获得定制和控制权。”

这是微软Windows应用商店的重大转变，特别原因是游戏是从应用商店下载的最流行的应用形式之一。以前，开发人员不得不通过UWP平台发布Windows 10游戏，不过该平台一直没有达到Windows上同等游戏平台的重量级地位和收益。

几个月以来，UWP一直在出现变化。微软最近发布了基于Chromium的Edge浏览器，意味着Edge在远离UWP平台，并将在Windows 7、Windows 8和macOS系统登陆。微软Joe Belfiore（乔北峰）在本月早些时候接受The Verge采访时承认，UWP是Edge的“逆风”。“并不是说UWP不好，但UWP不是一个已经有35年历史的成熟平台，后者已经拥有了大量的应用程序。”Belfiore当时说道。

我们也听说过很多微软工程师和开发人员抱怨UWP对其应用程序施加限制的故事，第三方应用程序开发人员不得不经常在为Windows 10创建UWP应用或传统桌面程序之间做出选择，因为后者还可以运行在整个Windows 7、Windows 8和Windows 10系统中。微软此前已经稳步扩展其UWP定义，允许开发人员将桌面应用程序重新打包到微软商店中，但最初的愿景是全新风格应用程序，实现跨越PC设备、智能手机、平板电脑、Xbox和HoloLens。随着Windows Phone的死亡，UWP的愿景计划似乎不太可能成功。

微软之前甚至停止了触控友好的UWP版本Office，更倾向于专注于Web、iOS、Android及其桌面程序。Office算是UWP的核心，也是外界看待微软如何在新平台上构建更高要求应用的示范。

微软终于听取了应用程序和游戏开发人员的意见，而不是试图强迫他们使用UWP。微软Windows开发平台主管Kevin Gallo在本月早些时候解释，将采纳意见分离UWP平台。这意味着随着时间的推移，开发人员将能够采用UWP的一些优点功能。在对外媒ZDNet的另一次采访中，Gallo透露，“当我们完成时，一切都将被称为‘Windows应用程序’。”微软目前还没有完成，但它的目标是让所有开发人员都可以使用每个UWP功能。

最终，对于开发人员和Windows用户来说，这都是好消息。我们会将在微软商店中看到更多游戏，这些游戏可以解决PC游戏玩家对他们的期望，并希望带来更多应用。多年来，Windows商店一直充斥着山寨或垃圾应用，微软很难吸引开发者。微软的新方法甚至在今年早些时候给Epic首席执行官Tim Sweeney留下了深刻印象。

微软商店此前采用围墙花园的做法引起了Tim Sweeney的严厉批评。他对微软在Windows 10中构建一个封闭平台感到不快，并且对微软迫使开发人员通过Microsoft Store分发应用程序提出抗议。微软此前甚至创建了Windows 10 S模式版本和Windows RT系统，默认情况下它们被锁定只能运行商店应用。