雷霆世纪觉醒系列品牌游戏台式机今日开启预约：最高搭载i7-9700

IT之家5月31日消息 今日，雷霆世纪觉醒系列主机开启预约，最高搭载i7-9700和RTX2060显卡和1T NVMe SSD，将于6月18日正式发售。

在外观上，雷霆世纪觉醒系列主机采用了42处刀锋设计，有着硬朗的外观；前面板有激光镭雕RGB灯带，采用均光工艺打造柔和的氛围灯效；此外机箱大小L445*W175*H420mm，体积约30L，可以保障内部部件兼容性、散热，也比较方便搬运和小空间置放。

在配置上，雷霆世纪觉醒系列主机最高采用英特尔酷睿i7-9700八核八线程处理器，主频3.0GHz，睿频达到4.7GHz。显卡方面，最高可搭载RTX2060图灵架构显卡，使用了6GB GDDR6显存。最高使用1TB NVMe固态硬盘和16GB双通道内存。

散热方面采用全新Frost Giant寒霜巨人散热系统，可以针对不同部位的发热量设计有效的散热方案，保持硬件性能的稳定。

值得注意的是，雷霆世纪觉醒系列游戏台式机带有三年硬件上门服务和三年主要配件保修服务。

雷霆世纪觉醒系列主机现在开启预约，共有四款不同价位：

觉醒X2A搭载酷睿i5-9400，英伟达GTX1660，8G内存和512G SSD售价为4699元

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觉醒X3A搭载酷睿i5-9400，英伟达GTX1660Ti，8G内存和512G SSD售价为5099元

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觉醒X5S搭载酷睿i7-9700，英伟达GTX1660 Ti，16G内存和512G SSD售价为6799元

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觉醒X6S搭载酷睿i7-9700，英伟达RTX2060，16G内存和1T SSD售价为7799元

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