1199元起，realme X系列手机6月1日0点全面开售

IT之家5月31日消息 今天realme官方宣布，将在6月1日0点正式开售realme X新机，该机采用真全面屏、升降式前置摄像头设计。其中realme X青春版采用水滴屏设计，售价1199元起。

外观方面，realme X采用6.53″三星AMOLED全面屏，2340×1080分辨率，NTSC色域100%，第5代大猩猩玻璃覆盖，屏占比高达91.2%。隐藏式升降摄像头采用居中设计，自拍角度更佳，可0.74s疾速升降，20万次升降标准。realme X支持最新一代屏下光学指纹传感器，解锁速度更快，同时采用补偿式投光，加强指纹边缘信号搜集能力，进一步提升准确度。

realme X拥有蒸汽白和朋克蓝两大配色，来自蒸汽朋克概念的设计灵感，与背部的幻彩S光纹相得益彰。背部采用曲线设计，厚度连续变化，在经常握持的机身下部进行减薄处理。

配置方面，realme X搭载骁龙710+VOOC闪充3.0+3765mAh大电量，以及最高8GB+128GB大内存组合。官方称，realme X采用全新凝胶散热工艺，1小时游戏温度最多降低15.2%，还支持双频双MIMO等多种网络技术优化和杜比全景声。

拍照方面，realme X采用后置双摄，主摄为索尼IMX586 4800万传感器，支持新一代超级夜景模式，超级焕彩，960帧慢动作摄影，5种人像新风格，16种AI场景智能识别，副摄为500万像素。前摄为1600万像素索尼IMX 471传感器。

系统层面，realme X将搭载ColorOS 6，搭配realme专属视觉，图标、壁纸全新设计，智能语音助手Breeno也会与realme在智能层面进行新的结合。

realme还推出了一款realme X大师版：提供洋葱和白蒜两种款式。由设计大师深泽直人与realme团队联合定制，融入realme“本真设计”理念，官方称历经72次渐变测试，300多次样品调整。

售价方面，realme X 4+64G版1499元，6+64G版1599元，8+128G版1799元，realme X大师版（8+128GB）售价1899元。

realme X青春版采用了水滴屏设计，硬件方面，realme X青春版使用了高通骁龙710处理器，Hyper Boost 2.0超速引擎。

realme X青春版使用4045mAh大容量电池，并采用VOOC闪充3.0技术。官方科普，realme X青春版充电功率为20W（5V/4A），充满4045mAh仅需80分钟，半小时即可充满50%。拍照方面，拥有2500W超清自拍+索尼IMX519 AI双摄。机身采用勒芒赛道灵感设计，斜向渐变色。

价格方面，realme X青春版4GB+64GB售价1199元，6GB+64GB售价1299元，6GB+128GB售价1499元。