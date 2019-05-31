微信调整小程序和公众号流量主广告收入分成比例

IT之家5月31日消息 今天“微信广告助手”发布声明称，为进一步鼓励和支持原创优质的内容创作者和小程序（小游戏）开发者，2019年6月1日起，微信小程序流量主和公众号流量主广告收入分成比例政策优化调整，优质流量主将获取更多收益。

以下为具体调整方案：

1.小程序（小游戏）广告收入分成比例调优

2019年6月1日起，小程序（小游戏）流量主的收入分成比例整体调优，具体调整如下：

创意小游戏：

单日广告收入流水200万以内的部分，开发者可获其中70%；

单日广告收入流水超过200万的部分，开发者可获其中50%，不设上限。

普通小程序/小游戏：

开发者按单日广告收入流水的50%比例分成，不设上限。

示例：假设单日广告收入流水为150万元，那么创意小游戏及普通小程序/小游戏的收益情况如下

注：创意小游戏是指在玩法、美术、剧情、音乐方面拥有高创新性的小游戏，在其名称下方有独有的“创意”标识。点击查看“如何成为创意小游戏”

微信小程序目前已经支持Banner广告、激励式广告、插屏广告（暂未对游戏类目开放）三大广告组件。对小程序（小游戏）开发者而言，分成比例政策上调及单日广告流水上限优化，小程序（小游戏）开发者的流量变现收入将大幅提升。

2.公众号原创文章广告收入分成比例调优

2019年6月1日起，公众号原创文章流量主按照原创文章单日广告收入流水的70%比例分成，不设上限。这意味着，那些广为传播的原创“爆款”文章将为创作者带来更多回报。

示例：如果公众号原创文章单日广告收入流水为10万元，文章创作者可获得70%，即7万元（税前）。

目前，微信公众号已开放底部广告、文中广告、返佣商品CPS广告、互选广告（仅对受邀公众号开放）四大流量位。我们也会持续为公众号流量主提供更丰富的变现产品及能力，提升流量变现效率；同时提供更便捷的数据分析报表等流量主工具，帮助流量主高效运营。

此外，近期公众号流量主的开通门槛也从关注用户5000人调整优化为500人，“小而美”的优质公众号也有了更多获取收入的机会。

未来，微信广告将持续以更具激励性的价值回报鼓励公众号文章创作者和小程序小游戏开发者，为公众号和小程序生态引入更多创意和活力，助力生态健康可持续发展。