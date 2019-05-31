华为Mate 10/P20、荣耀10等14款产品EMUI 9.1公测招募开启

IT之家5月31日消息 据花粉俱乐部论坛宣布，华为Mate10、P20、荣耀10等14款产品EMUI9.1公测招募开启报名。具体机型包括Mate 10、Mate 10 Pro、Mate 10 保时捷设计、 Mate RS保时捷设计、P20、P20 Pro、荣耀10、荣耀V10、 荣耀play、nova3、荣耀8X、nova 3i、麦芒7、华为畅享9Plus

【申请注意事项】

请阅读完升级注意事项，再决定是否报名

1、由于部分第三方应用与安卓9.0不兼容，因此升级后可能会出现第三方应用无法正常使用的情况（如闪退、卡顿、耗电等）。建议您在华为应用市场尝试将该应用更新至最新版本。

2、请确保您的手机没有ROOT。

3、请务必确保手机有6G以上的内部存储空间，否则会有升级失败的风险。（查看存储空间方法：设置>存储）。

4、报名参加公测活动的用户请确保当前手机版本在招募的基线版本上。（版本号查看方法：设置->关于手机，查看版本号信息，如果当前不在基线版本上，请先升级到此版本）

各产品公测招募的适配机型与基线版本如下：

注：

EMUI9.X系统C版本号查看方法：设置>系统>关于手机>版本号，括号中C及其后面的2位/3位数字，如版本号9.0.0.184(C00E87R1P20)，其C版本号为C00

【招募详情】

招募类型和人数：招募不带log用户，不限名额

版本推送时间：见后续花粉论坛官方消息（如果报名信息填写有误，将会收不到版本），也可关注《EMUI 9.1适配进度公告合集》

【报名方式】

1、请认真阅读尝鲜申请条例与行为规范（链接戳这里）

2、请在对应产品报名入口进行报名

*重要提示：认真填写问卷，任何信息填错将会直接导致收不到版本

【报名入口1】仅限Mate 10、Mate 10 Pro、Mate 10保时捷设计、Mate RS保时捷设计、P20、P20Pro、荣耀10、荣耀V10、荣耀play、nova 3的用户

【报名入口2】仅限荣耀8X、nova3i、麦芒7、华为畅享9 Plus的用户