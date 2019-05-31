小米618活动即将开启：Redmi K20 Pro首发，多款新品开售

IT之家5月31日消息 明日，小米618活动将正式开启。其中，最新发布的Redmi K20 Pro将于6月1日上午10点正式开售。

作为年初全新独立的品牌，Redmi日前发布了新品Redmi K20系列。其中，Redmi K20 Pro搭载高通骁龙855处理器，6.39英寸AMOLED全面屏，3D四曲面玻璃机身，配备4000mAh电池，支持27W快充。前置20MP弹出式摄像头，后置48MP三摄，支持光学变焦。

Redmi K20 Pro 6GB+64GB版本售价2499元，6GB+128GB售价2599元，8GB+128GB售价2799元，8GB+256GB售价2999元。现已在各大电商渠道开启预售，并将于6月1日上午10点首发开售。

一同发布的Redmi K20则搭载高通骁龙730处理器。高通骁龙730处理器采用8nm工艺制程，第四代Kryo架构，内置第四代AIE人工智能引擎。

Redmi K20后置三摄配备48MP索尼IMX582主摄，支持18W快充，6GB+64GB版本售价1999元，6GB+128GB版本售价2099元，将于6月6日上午10点首发开售。

搭载第八代英特尔酷睿处理器的RedmiBook14，配备14英寸雾面屏，GeForce MX250独显，具有5.75mm超窄边框和81.2%屏占比，采用全尺寸键盘和全金属一体化机身，机身最厚尺寸为17.95mm，配备2个USB 3.0接口、1个USB 2.0接口、HDMI接口和3.5mm耳麦插孔。

RedmiBook14标准版搭载第八代英特尔酷睿i5处理器，8GB+256GB SSD售价3999元，8GB+512GB SSD售价4299元。其顶配版搭载4.6GHz i7-8565U处理器，8GB+512GB版本售价4999元，

RedmiBook14将于6月1日0点开启预约，6月11日0点首发开售。

除了新机，本次618活动，小米的多款产品也带来了直降优惠。

其中，小米米家智能门锁直降100元，到手价1199元；米家手持无线吸尘器直降200元，到手价1099元；小米净水器（厨下式）直降400元，到手价1599元；空气净化器Pro直降500元，到手价999元；小米AI音箱直降70元，到手价229元；米家投影仪直降1000元，到手价2999元；米家扫地机器人直降300元，到手价1399元。

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