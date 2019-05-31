内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>Win10之家>Win10设备

微软官方商城618开门红：Surface新品最高直降1780元，官翻机新低

2019-5-31 17:21:54来源：IT之家作者：吹雪责编：吹雪评论：

IT之家5月31日消息 微软官方商城618活动将在6月1日正式拉开序幕，其中6月1日至6月3日为618开门红，Surface笔记本和Xbox系列产品将迎来不同程度直降优惠，大多数商品还可享6期分期免息服务，点此前往

微软官方商城618开门红部分优惠详情见下：

Surface 产品（部分）

  • Go 4GB/64GB，2908元→2788元，点此购买

  • Go 8GB/128GB，3888元→3738元，点此购买

  • Pro（第五代）m3/4GB/128GB/亮铂金，5738元→4288元，点此购买

  • Book 2 13"/i5/8GB/256GB/银色，12068元→10288元，点此购买

  • Pro 6 i5/8GB/256GB/亮铂金/典雅黑，8958元→7888元，点此购买

  • Laptop 2 i5/8GB/128GB/亮铂金/典雅黑/灰粉金，9728元→8988元，点此购买

  • Laptop 2 i7/8GB/256GB/全色系，11968元→10888元，点此购买

微软认证翻新 Surface（部分）

  • Go（4415Y/4GB/64GB/WiFi），2478元→2376元，点此购买

  • Go（4415Y/8GB/128GB/WiFi），3298元→3128元，点此购买

  • Book i7/16GB/1TB，19698元→12131元，点此购买

  • Book 2 13.5"/i5/8GB/256GB，10258元→8745元，暂无链接

  • Book 2 13.5"/8代i7/8GB/256GB，13658元→12315元，点此购买

  • Book 2 15"/8代i7/16GB/256GB，16478元→15211元，点此购买

  • Studio i5/8GB/1TB/2GB独显，20858元→15644元，点此购买

Xbox 产品 （部分）

  • Xbox One X 1TB (冰雪白特别版)，3898元→3399元，点此购买

  • Xbox One X 1TB (渐变金特别版)，3898元→3699元，点此购买

  • Xbox One X Evergreen edition，3898元→3399元，暂无连接

  • Xbox无线控制器（大镖客），488元→459元，点此购买

  • Xbox 无线控制器全色系，418元→339元，点此购买

配件 （部分）

  • 微软Sculpt人体工学鼠标，485元→249元，点此购买

  • 微软Sculpt舒适滑控鼠标，387元→159元，点此购买

  • 微软Sculpt无线便携鼠标，243元→89元，点此购买

  • 微软无线便携蓝牙鼠标3600，290元→129元，点此购买

微软官方商城618开门红直达点此前往

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：618Surface Book微软官方商城

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有