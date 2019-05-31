小米任命李涛为质量办公室主任，向集团副总裁颜克胜汇报

IT之家5月31日消息 今日下午，小米集团发布组织架构调整及任命通知文件，将原集团质量办公室与安全合规部合并为新的集团质量办公室，任命李涛为集团质量办公室主任，向集团副总裁颜克胜汇报。

据悉，新成立的集团质量办公室下设五个部门，包括质量运营部、产品质量部、用户体验部、服务质量部和安全合规部。

以下为《组织架构调整及任命通知》全文：

各位小米的同学：

为了强化集团质量管理工作，完善质量组织的职能，进一步提升产品和服务的品质管理能力，持续推动用户体验的改善以及产品和商业的安全合规管控，经管理层研究决定，CEO批准，做如下组织调整和任命：

一、原集团质量办公室与安全合规部合并为新的集团质量办公室，任命李涛为集团质量办公室主任，向集团副总裁颜克胜汇报。

二、集团质量办公室下设五个部门：

1、成立质量运营部，由集团质量办公室主任李涛兼任主管，负责协调监控公司质量运行状况，完善质量绩效、质量事故等管理机制。

2、成立产品质量部，任命姜喜明为产品质量部主管，负责各硬件产品业务线的质量、用户体验的推进、监督和考核工作；同时负责搭建集团“以用户为中心”的用户洞察体系，向李涛汇报。

3、成立用户体验部，任命王文林为用户体验部主管，负责互联网相关部门的质量、用户体验的推进、监督和考核工作，向李涛汇报。

4、成立服务质量部，任命胡英帅为服务质量部主管，负责集团服务品质改善，推动销售服务相关部门的品质提升、用户体验的工作，向李涛汇报。

5、成立安全合规部，任命张霄霄为安全合规部主管，负责推动落实公司产品和商业安全合规要求，降低业务运营合规风险，向李涛汇报。

此组织调整及任命即日生效，特此通知。