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天猫精灵618活动即将开启：全线商品4折起

2019-5-31 20:17:56来源：IT之家作者：懒猫/实习责编：懒猫/实习评论：

IT之家5月31日消息 天猫精灵从发布至今，已连接40多个品类、600余品牌、2100多个型号，覆盖超过70%的智能设备。天猫精灵旗下也已推出了多款产品。天猫精灵618活动将从6月1日开始，包括天猫精灵方糖R、天猫精灵CC与天猫精灵Queen智能语音美妆镜。

天猫精灵方糖R

天猫精灵方糖R是天猫精灵经典款方糖的全新升级版本。外观设计方面，天猫精灵方糖R采用波普艺术凸显天猫品牌logo，还与皮卡丘、小马宝莉、百事可乐、王老吉等众多品牌联合推出了数款品牌联合定制款。

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天猫精灵方糖R具有全域语音控制功能。通过天猫精灵，用户便可以对家中的智能产品进行连接和自定义控制。618期间，天猫精灵方糖R售价79元。

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天猫精灵CC

天猫精灵CC是天猫精灵系列中首款带屏智能设备。除了天猫精灵系列的基础功能，天猫精灵CC还可播放来自优酷、哔哩哔哩、WOW短视频等平台的视频内容。

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天猫精灵CC配备5000mAh容量电池，采用了双频段双天线网络，可适应较复杂的网路环境。通过内置的800万像素广角摄像头，天猫精灵CC还可帮助用户实时掌握家中情况。618期间，天猫精灵CC售价499元，含无线按钮和1080P摄像头的家庭套装售价699元。

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天猫精灵QUEEN智能语音美妆镜

天猫精灵Queen智能语音美妆镜由一个智能音箱底座和一个直径8英寸的化妆镜组成。化妆镜旁边还搭载64颗LED灯珠，平均分布在镜面周围，可以根据天气模拟不同光照。

天猫精灵Queen智能语音美妆镜内置天猫精灵语音助手，语音+触摸多模态交互。化妆时可以点一首歌、来一段新闻，使美妆体验更加轻松自然。天猫精灵Queen智能语音美妆镜还具有查天气、美护提醒功能等功能，支持天猫精灵生态IoT设备控制，妆点完毕后可语音关闭全屋电器，省心省力。

618期间，天猫精灵天猫精灵QUEEN智能语音美妆镜最低到手价539元。

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关键词：天猫精灵

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