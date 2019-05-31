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四摄镜头加持，荣耀20 Pro快速上手视频

2019-5-31 20:45:26来源：IT之家作者：水水责编：水水评论：

IT之家5月31日消息，大家好，我是水水。今天荣耀在上海正式发布了荣耀20系列新品，其中最高阶的荣耀20 Pro以四摄镜头为主打卖点，并且为了守护LCD永不为奴的用户，荣耀放弃了屏下指纹识别，反而用上了时下不太主流的侧边指纹识别。然而经过水水的测试，感觉荣耀20 Pro的侧边指纹反而比屏下指纹更快更方便，看来LCD的死忠粉们可以不再纠结了。

▲挖孔屏可能是荣耀20 Pro最令人纠结的地方之一，播放视频会强制隐藏挖孔部分

水水个人觉得，荣耀20 Pro最让人纠结的地方就是打孔屏了，如果你不在乎它，又想买一台手机踏踏实实过日子的话，荣耀20 Pro还是值得考虑的。价格方面，荣耀20 8GB+128GB版本售价2699元，8GB+256GB版本售价2999元。荣耀20 Pro 8GB+128GB版本售价3199元，8GB+256GB版本售价3499元。那想要了解更多关于它的特性，不妨点开下面的视频看看吧：

提示：IT之家移动客户端用户若无法观看视频，可通过下面渠道观看：

1.B站

2.优酷

3.腾讯

4.Youtube

PS：荣耀发布会上所提到的超级蓝牙和超级NFC功能，我们会在后续的评测中给大家介绍和测试。

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关键词：荣耀20Pro荣耀20

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