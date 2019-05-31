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荣耀20系列五大自研新技术汇总

2019-5-31 21:35:02来源：IT之家作者：懒猫/实习责编：懒猫/实习评论：

IT之家5月31日消息 在今晚的荣耀20系列新品发布会上，荣耀公布了五大全球领先的自研新技术，包括Link Turbo、超级蓝牙、方舟编译器、超级NFC与YOYO。

Link Turbo全网络聚合技术：4G+WLAN=Pre 5G?

Link Turbo将支持更多应用，包括微博、百度网盘、华为视频、华为应用市场与华为云电脑等。

通过Link Turbo全网络聚合技术，荣耀20 PRO实现了双路并发，网速叠加，使用百度网盘的平均下载速度达到42.26Mbps。

方舟编译器

发布会称，方舟编译器是安卓系统性能的革命性突破。通过方舟编译器，应用执行效率提升了29%，系统操作流畅度提升了24%，系统响应提升了44%，三方应用操作流畅度提升了60%。

YOYO

发布会称，YOYO准确性媲美价值百万级皮肤检测仪器。据中国检科院长期跟踪测试，其护肤品功效评估能力与专业设备具有95%的一致性。

同时，YOYO还可AI美音，使用户秒变歌王，支持全民K歌极速修音，智能优化音准/节奏。

超级蓝牙

超级蓝牙技术，使蓝牙稳定连接距离可达200+米。在发布会上展示的蓝牙稳定性极限连接距离中，荣耀20使用beatsX播放音乐的极限距离可达244.33米，使用beatsX语音通话的极限距离可达265米。

超级NFC

超级NFC技术，新增支持社区门禁卡、家用智能门锁卡、酒店房卡等。还可利用跑步机振动计步专利技术，通过超级NFC与跑步机一键碰联。超级NFC还可作为手机车钥匙，支持BMW数字钥匙业务，包括全新BMW 3系X5、X7等车型。

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关键词：荣耀

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