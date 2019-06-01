福布斯中国科技女性榜：屠呦呦、何庭波与葛越上榜

福布斯首次推出“中国科技女性榜”（Women inTech），50位女性登上榜单。她们是企业创始人、公司高管、一线研发工程师或者是技术创新先锋。这份榜单是对科技领域的50名优秀女性的无排名评估。

以下是上榜人物和简要介绍，排名不分先后，按照拼音字母排序：

安娜47岁

职位：高性能材料部副总裁兼亚太区总经理

公司名称/所在地：霍尼韦尔/上海

教育背景：上海交通大学高分子材料学士；大连理工大学高分子工程硕士；柏林斯泰恩拜斯大学工商管理硕士

安娜于2017年3月出任霍尼韦尔高性能材料部副总裁兼亚太区总经理。高性能材料部是霍尼韦尔特性材料与技术集团旗下三大业务部门之一，安娜负责高性能材料部在亚太地区的业务增长，与客户密切沟通，以确保公司为客户提供最佳解决方案，创造优异业务成绩。在加入霍尼韦尔之前，安娜女士任职于全球最大的乙酰基产品生产商之一的塞拉尼斯投资（中国）公司。在职业生涯早期，安娜女士曾在赛多利斯任产品经理，在核工业第八研究所从事产品研发和项目管理工作。

陈莉莉45岁

职位：董事长、总经理

公司名称/所在地：武汉明德生物科技股份有限公司/武汉

教育背景：华中科技大学同济医学院心血管硕士；德国海德堡大学内科医院心血管内科心血管病学博士；美国波士顿大学医学中心博士后

陈莉莉获得德国海德堡大学医学博士，美国波士顿大学医学中心博士后。曾任华中科技大学同济医学院附属同济医院医生。

陈岚51岁

职位：企业网络业务北亚区副总裁

公司名称/所在地：康普公司/上海

教育背景：上海大学通信专业学士；香港大学MBA

作为北亚区副总裁，陈岚负责领导包括大中华地区、日本及韩国在内的北亚区企业网络业务。康普作为一家领先的通信网络基础设施公司，帮助设计、构建并管理世界各地的有线和无线网络。陈岚在电信行业拥有24年经验，她的职业生涯始于AT&T，而后其所在业务部门被朗讯（AT&T的一部分）拆分为Avaya。2004年，在康普完成对Avaya网联解决方案业务的收购后，陈岚女士开始负责康普华东区的业务。康普能保持在中国综合布线行业的领先地位，陈岚女士功不可没。在她的带领下，康普已连续多年获得由行业协会及知名媒体颁发的多项综合布线大奖。

杜莹55岁

职位：创始人、董事长兼首席执行官

公司名称/所在地：再鼎医药/上海

教育背景：吉林大学生物医药专业学士、分子生物学硕士；辛辛那提大学的生物化学博士

杜莹是中国创新医药产业的领军人物，于1994年在美国辉瑞开始生物医药领域的职业生涯。继辉瑞之后，她于2002年创立和记黄埔医药（上海）有限公司，先后将五个1.1类新药带入临床实验。2012年，杜莹加入红杉资本中国基金，主管医疗健康产业的投资。期间，她领导投资的华大基因、贝达医药、喜康生物都相继上市并取得了显著的回报。2014年，杜莹创立再鼎医药。2017年，她成功地带领再鼎在美国纳斯达克上市，并一举成为由创始到上市最短时间、最高市值的生物医药公司。

戴珊

职位：B2B事业群总裁

公司名称/所在地：阿里巴巴/杭州

教育背景：杭州电子工业学院工程学学士

戴珊于1999年加入阿里巴巴集团，为公司创始人之一。她自2017年1月起担任B2B事业群总裁，分管集团旗下的国际和中国国内批发交易平台阿里巴巴和1688以及国际零售交易平台全球速卖通业务。

丁术季57岁

职位：中国战略发展总经理

公司名称/所在地：美国杜邦公司电子与成像集团/上海

教育背景：北京大学化学系学士；北京大学化学系硕士；美国爱荷华州立大学化学博士；美国哈佛商学院AMP

在半导体电子材料领域工作25年，丁术季不断突破“天花板”，建立起对公司运营以及产业发展的深度洞察与坚定信念。丁术季领导陶氏化学光刻胶全球事业部取得了惊人的成绩，任期内业务成长幅度远高于产业的增长速率，年利润翻了五倍。2017年9月，当时丁术季所在的陶氏化学公司与杜邦公司这两家全球最大的化学“百年老店”成功完成对等合并，成为业界高度关注的大事件。合并后的实体为一家控股公司，名称为“陶氏杜邦”，拥有三大事业集团：材料科学、农业、特种产品。按照当时两家公司的市值，陶氏杜邦合并后的市值超1,500亿美元，一举超过当时化工行业市值最大的德国巴斯夫公司，成为化工企业新的全球老大。

杜红

职位：总裁/COO

公司名称/所在地：新浪/北京

教育背景：哈尔滨工业大学应用化学学士；旧金山州立大学管理信息系统硕士

杜红于1999年11月加盟新浪公司，自2013年2月起担任新浪公司总裁和首席运营官，2014年1月起担任微博的董事。

杜兰42岁

职位：高级副总裁

公司名称/所在地：科大讯飞股份有限公司/广州

教育背景：华南理工大学管理科学与工程博士

2015年，杜兰加入科大讯飞担任该公司高级副总裁一职。从语音识别技术运用到全方位人工智能探索，杜兰先后带领团队深入布局智慧教育、智慧医疗等诸多领域，并不断推动科大讯飞人工智能品牌战略建设、人工智能+产业的深度布局和人工智能创新方向孵化的大发展。

富欣48岁

职位：合伙人

公司名称/所在地：红杉资本中国基金/北京

教育背景：哈尔滨工业大学动力工程学学士；法国普瓦提埃（POITIERS）大学工业硕士；INSEAD及清华大学的EMBA

关注领域为能源与环保行业，富欣主导或参与了红杉工业科技领域多个项目的投资，包括A股上市的中曼石油，美股上市的蔚来汽车，国内无人驾驶领域独角兽企业Pony.AI等，以及在电动汽车领域的整车及零部件企业。富欣还投资了能源及新能源、环保、自动化领域等多家优秀的公司，很多被投企业已经成为各个领域的领先企业。

顾翠萍38岁

职位：董事总经理

公司名称/所在地：红衫资本中国基金/北京

教育背景：上海交通大学生物技术与英语双学士；上海交通大学生物化学与分子生物学博士

顾翠萍关注领域为健康医疗行业，主要包括生物技术、创新制药、分子诊断及精准医疗。代表项目：贝达药业、药明生物、喜康生物。

葛越

职位：副总裁及大中华区董事总经理

公司名称/所在地：苹果公司（Apple.Inc）/上海

教育背景：西蒙弗雷泽大学电气工程学士、硕士；加州大学伯克利分校工商管理硕士

葛越领导Apple无线技术软件工程团队九年，专注于为几乎每一个Apple产品开发蜂窝、WiFi、蓝牙、NFC、定位和motion技术。她还负责开发Apple Pay，HomeKit和CarPlay的工程团队。在中国，她与Apple的研发团队和运营商伙伴密切合作，为iPhone和iPad开发新的中国特色功能，包括iOS 11中的功能：二维码支持、短信欺诈预防、以及使用电话号码来作为AppleID。

何庭波

职位：总裁

公司名称/所在地：华为海思/深圳

教育背景：北京邮电大学通信和半导体物理硕士

何庭波1996年加入华为，历任芯片业务总工程师、海思研发管理部部长、2012实验室副总裁等，现任海思总裁、2012实验室总裁。

胡煜华

职位：全球副总裁，中国区总裁

公司名称/所在地：德州仪器/深圳

教育背景：中南工学院计算机专业学士；香港科技大学工商管理硕士

胡煜华女士目前领导德州仪器在中国的市场销售和运营，在加强对客户的支持，并不断推动公司在中国的业务增长上发挥了关键作用。胡煜华于2000年加入德州仪器。2013年，她成为德州仪器中国区销售和市场应用部总经理，负责促进TI模拟与嵌入式处理业务在中国市场的发展。2015年，被任命为德州仪器中国区总裁。2018年，胡煜华女士当选为德州仪器全球副总裁，并继续留任中国区总裁。

霍彩霞49岁

职位：四环医药控股集团研发管理中心主任及北京澳合药物

公司名称/所在地：研究院总经理/北京

教育背景：内蒙古医学院药剂学理学学士；内蒙古医学院药物化学理学硕士；北京大学药物化学理学博士

霍彩霞于2004年加入该集团，负责药品的注册及协助监察该集团研发部。在2002年至2004年期间，为中国科学院化学研究所助理研究员。

黄蔚娟46岁

职位：血液病首席医学官

公司名称/所在地：百济神州/北京

教育背景：斯坦福大学生物科学学士；华盛顿大学医学院博士

黄蔚娟医学博士于2016年9月加入百济神州并担任血液肿瘤学首席医学官。在此之前，黄博士于2015年至2016年期间担任AcertaPharma临床开发副总裁，监督BTK抑制剂acalabrutinib的全球临床开发。她还是斯坦福大学肿瘤学兼职临床助理教授，专攻胸腔肿瘤学。她获得了血液学、肿瘤学和内科学的行医执照，并在斯坦福大学完成了内科住院医师培训和血液学及肿瘤学的研究项目。

何雁丹38岁

职位：LiveMe CEO兼猎豹移动高级副总裁

公司名称/所在地：LiveMe/北京

教育背景：电子科技大学电子科学与技术专业学士

何雁丹先后负责金山毒霸、CleanMaster等产品。2016年4月，创立Live.me，组建后短短三个月即荣登美国iOS/Android社交畅销版双冠军，成为美国第一移动直播平台。随后，这股直播风潮在Yuki的带领下强势扩展至全球市场，目前已经成为领先的海外直播品牌，先后独立融资上亿美金。

蒋琳46岁

职位：副总裁

公司名称/所在地：中生北控生物科技股份有限公司/北京

教育背景：河南大学药学院大专；沈阳化工大学精细化工专业工学硕士；中科院沈阳应用生态研究所微生物专业理学博士

蒋琳负责中生北控生物科技股份有限公司产品研发工作。蒋琳于2005年8月加入公司，先后任研发部门负责人、首席工程师，2017年11月被聘为副总裁。

刘缨49岁

职位：合伙人

公司名称/所在地：软银中国资本/深圳

教育背景：郑州大学电子信息工程系自动化专业学士；北大光华EMBA

从事创投年限10年，刘缨主要专注于医疗健康，新材料，TMT等行业投资。主投的项目包括:华大基因、亿程信息、海普洛斯、普门医疗、全好口腔、拓扑科技等。加入软银中国之前，曾分别在科美思集团（中国医疗器械总公司南方公司）、深圳润迅通信公司、广东省盈通网络技术公司担任要职，并且还有非常成功的自主创业经验。

栾青36岁

职位：产品执行总监

公司名称/所在地：商汤科技/北京

教育背景：中国科学技术大学电子工程与信息科学学士、博士

2015年加入商汤以来，栾青负责商汤科技增强现实感视频平台。带领团队专注于增强现实感技术的产品化和商业化，从0到1打造商汤增强现实感绘制引擎SenseAR，为世界范围内视频及互联网娱乐公司提供领先的AR技术，并占据了娱乐AR市场的领军地位，与Snapchat和Facebook的AR技术相抗衡。在其带领下，SenseTime为超过200家视频应用程序和手机厂商提供AR技术服务，包括Musical.ly、微博、BIGOLIVE、OPPO、vivo等。加入商汤之前曾供职于美国微软总部必应团队6年，先后担任研发和产品经理工作。

雷菊芳66岁

职位：董事长

公司名称/所在地：西藏奇正藏药股份有限公司/北京

教育背景：西安交通大学真空物理专业本科

雷菊芳曾是中国科学院兰州近代物理研究所任高级工程师、兰州工业污染治理技术研究所任所长。上世纪90年代初，雷菊芳偶然读到了藏医药八十幅挂图之一的《胚胎发育图》。在得知这幅图的描述未借助任何仪器，比显微技术证实胚胎发育的秘密早了整整1,000多年，雷菊芳感到震惊。此后，雷菊芳深入藏区，研究传统藏药制作、药理等知识，学习藏医学，最终创办了奇正藏药。经过20多年的发展，奇正藏药已成为国内藏药的龙头企业，市值超百亿元。

柳青41岁

职位：总裁

公司名称/所在地：滴滴出行/北京

教育背景：北京大学计算机学士；哈佛大学硕士。

2014年7月，柳青加盟滴滴出任首席运营官，2015年2月升任滴滴总裁。加入滴滴以来，柳青协助CEO程维将滴滴从单一的出租车叫车信息平台打造成包含共享出行、综合汽车服务、智慧交通和国际化业务的多元化交通平台，确立了滴滴出行的行业领先地位。柳青还主导了滴滴发展历程中重要的融资项目，包括滴滴与快的打车合并案、苹果10亿美元投资、收购Uber中国等一系列重大事件，震动业界。自2015年起，柳青和程维力推国际化战略，通过股权投资、并购和自有海外品牌建设，进入拉美、澳洲、日本等主要市场，再次在美国巨头Uber的核心市场与其形成对峙之势。

李坦55岁

职位：董事、副总经理

公司名称/所在地：深圳市海普瑞药业集团股份有限公司/深圳

教育背景：四川大学化学系学士

李坦，海普瑞创始人李锂的夫人。目前担任海普瑞董事兼副总经理，两人皆为海普瑞的实际控制人。1998年4月，李坦及其丈夫李锂共同创立海普瑞，专注于肝素钠产品的研发生产，独创了世界领先的肝素钠“杂质与组合分离技术”、“基团完整性保护和活性释放技术”等核心工艺技术体系，建立了符合我国药品GMP规范以及美国和欧盟cGMP药品规范和理念的全面质量管理体系，顺利通过了美国FDA及欧盟CEP的药政批准。

林咏华42岁

职位：院长

公司名称/所在地：IBM中国研究院/北京

教育背景：西安交通大学通信与信息系统学士和硕士

林咏华现任IBM中国研究院院长，同时担任IBM全球技术研究院核心领导成员。她是IBM中国研究院成立24年来，首位在中国本土成长起来而被任命的院长，也是首位女性院长。她作为IBM全球杰出工程师，负责AI系统全球创新研究。她从事了16年的系统架构、云计算、AI系统､计算机视觉等领域的研究。

龙宇46岁

职位：创始及管理合伙人

公司名称/所在地：贝塔斯曼亚洲投资基金/北京

教育背景：电子科技大学电子工程学学士；斯坦福大学商学院MBA

龙宇所掌管的贝塔斯曼亚洲投资基金（简称BAI）在消费零售、社交社区，金融科技、出海等领域有一系列的投资布局。2016年，Coach任命龙宇为其公司董事，这是对龙宇商业触觉的很大肯定。代表项目有易车、乐信集团、优信、寺库、蘑菇街、易鑫集团、摩拜单车、易久批、BIGO、Keep等。

李名沁60岁

职位：副总裁

公司名称/所在地：中国生物制药有限公司/北京

教育背景：北京中医药大学医院医学学士；曾在美国科罗拉多大学医学院和马萨诸塞大学医学院进行博士后研究

李名沁在制药行业拥有35年经验，现为中国生物制药有限公司副总裁兼北京泰德制药股份有限公司、正大邵阳骨科医院及CP博爱投资有限公司董事，主要负责投资事务。在此之前，她曾在中日友好医院和北京中医药大学工作，从事药品教学，新药开发和药品管理。

马佳45岁

职位：中国区总裁及全球副总裁

公司名称/所在地：Booking.com缤客/上海

教育背景：北京物资学院材料工程系学士；密歇根州立大学EliBroad商学院工商管理硕士

马佳主要负责Booking.com缤客在中国地区的总体运营和战略部署，带领公司员工进行产品和服务创新，以顺应中国市场的快速发展和独特性。马佳具有扎实的科技行业背景，她曾担任微软大中华区电子商务高级总监以及阿里巴巴天猫B2B市场的总经理。另外，马佳还曾经在中国和美国硅谷的多家公司担任产品运营管理和市场营销职位，包括腾讯、Ariba和甲骨文等。

梅璟萍48岁

职位：副总裁

公司名称/所在地：上海复星医药（集团）股份有限公司/上海

教育背景：中国药科大学理学学士

梅璟萍于2013年加入复星医药，现任该公司副总裁职务，主要负责公司战略规划与创新领域投资实践。2017年，她带领团队达成与Kite的合作，在上海成立合营公司复星凯特，致力于为中国患者带来先进的肿瘤免疫细胞治疗与CAR-T技术。她带领团队成立科技创新孵化平台——复星领智，在创新药研发、可移动便携式医疗影像、基因治疗等多个具有发展潜力的领域进行布局。近期，通过其专业知识，布局前沿再生医学领域，携手细胞疗法的全球领先者ReNeuron，开启CTX产品和hRPC产品在中国临床开发、生产和商业化。

苏冬梅48岁

职位：执行董事

公司名称/所在地：沈阳三生制药有限责任公司/沈阳

教育背景：吉林大学生物化学学士；沈阳药科大学微生物学和药理学硕士、博士

苏冬梅是高级工程师，也是辽宁省百千万人才工程人选（千人层次）。参与或主持过国家一类新药rhTPO，国家二类新药rhEPO及多个新药的研制开发工作，并获得多项发明专利。参与国家“863”重大专项“重组人血小板生成素的研究与开发”和国家高技术产业化示范工程项目“重组人红细胞生成素（rhEPO）”项目，还参与国家“十一五”新药创制重大专项项目。

屠呦呦89岁

职位：终身研究员、首席研究员

公司名称/所在地：中国中医科学院中药研究所/北京

教育背景：北京医学院（现北京大学医学部）药学系毕业

2015年10月5日，瑞典卡罗琳医学院在斯德哥尔摩宣布，中国女科学家屠呦呦和一名日本科学家及一名爱尔兰科学家分享2015年诺贝尔生理学和医学奖，以表彰他们在疟疾治疗研究中取得的成就。屠呦呦由此成为迄今为止第一位获得诺贝尔科学奖项的本土中国科学家、第一位获得诺贝尔生理医学奖的华人科学家，实现了中国人在自然科学领域诺贝尔奖零的突破。

自1955年分配到卫生部中医研究院（现中国中医科学院）中药研究所工作至今，60余年来，屠呦呦以其“西学中”知识结构优势，从事中药化学、生药学、炮制等领域的研究，成绩卓著。但她也因没有博士学位、留洋背景和院士头衔，曾被戏称为“三无”科学家。

屠呦呦的最大贡献主要是发现新型抗疟药——青蒿素和双氢青蒿素。疟疾是全球古今的三大传染病之一，迄今受威胁人口达30余亿人，年发病人3-6亿。1969年1月，屠呦呦被院所领导确定负责组建课题组参与抗疟药物研究，从系统收集整理历代医籍、本草、民间方药入手，在收集2,000余方药基础上，编写了640种药物为主的《抗疟方药集》。1972年11月，屠呦呦及其课题组经过多年研究得到抗疟有效单体，命名为青蒿素。2001年世界卫生组织将青蒿素类为主的复合疗法（ACT疗法）向所有疟区国家推荐作为疟疾的首选方案，2010年全球采用ACT治疗的约1.8亿人，治愈率达97%。

石金博37岁

职位：联合创始人、董事长

公司名称/所在地：李群自动化/东莞

教育背景：哈尔滨工业大学本科；哈尔滨工业大学（深圳）控制科学与工程专业硕士；香港科技大学电子与计算机工程专业博士

石金博博士与团队致力于中国自主高端工业机器人的研发，2013年研发出全球首台高性能驱控一体并联机器人；并成功突破高性能工业机器人、高速实时视觉检测、开放可拓展软件系统等技术瓶颈，开发出具备世界先进技术水平的Apollo系列并联机器人、Artemis系列SCARA机器人及相关配套产品；形成自主知识产权成果20余项。2018年完成由粤科金融集团、天鹰资本共同投资的亿元级别C轮融资。

汤敏40岁

职位：产品与商业战略总监

公司名称/所在地：美国国家仪器（NI）/上海

教育背景：复旦大学电子工程学士和硕士

汤敏女士目前主要负责美国国家仪器（NI）公司的STP（市场细分-目标市场-市场定位）营销战略，为NI公司寻求更多的业务发展机遇、解读利于引导平台投资的各种需求、确认能够在目标市场成长的差异化产品组合。汤敏2004年加入NI公司成为一名工程师。之后，擢升为大中华区市场营销部门的负责人，随后还出任NI公司亚太区市场总监。汤敏之前还负责NI院校计划，同时还是NI公司亚太区女性领导力论坛的主办人之一，致力于为NI公司全球女性员工提供交流和成长机会。

田卫50岁

职位：eBay全球副总裁、eBay中国研发中心（CCOE）总经理

公司名称/所在地：eBay中国研发中心/上海

教育背景：哈尔滨工业大学计算机软件专业学士；哈尔滨工业大学计算机科学专业硕士；北大国际MBA

田卫，2012年加入eBay，凭借其对科技的敏锐嗅觉和卓越领导力，中国研发中心业已发展成为800人以上的专业技术团队，深耕于大数据、人工智能、支付及风控平台、搜索引擎、互联网智能广告、云计算和应用开发平台等领域，为全球eBay客户提供高质量服务和创新技术。2017年，田卫被授予eBay年度总裁大奖，并晋升为全球副总裁。在生活中，田卫是一名专业级桥牌爱好者，于2016年拿到了第一个全国冠军。

王佳（后更名：严望佳）50岁

职位：董事长

公司名称/所在地：启明星辰公司/北京

教育背景：复旦大学计算机学士；美国费城坦普尔大学计算机硕士；宾夕法尼亚大学穆尔工程学院计算机博士

1996年，王佳谢绝美国公司的高薪聘请，与丈夫严立返回北京，正式注册了启明星辰公司。2010年，启明星辰在深交所中小板正式挂牌上市，成为国内第一家登陆资本市场的民营信息安全企业。

王茜莺46岁

职位：联想集团副总裁、联想研究院技术战略与创新平台、

公司名称/所在地：智慧教育产品研发平台总经理/北京

教育背景：上海交通大学电子工程专业学士；上海交通大学电子工程和工业管理双硕士；美国斯坦福大学人机交互专业博士

2015年至今，王茜莺负责联想技术战略，研究院创新管理和用户体验平台，为联想集团在技术及创新战略规划，研发资源高效运用，用户体验研究设计及验证，知识产权等领域做出突出贡献。她带领团队与其他部门紧密协作，推动联想TechWorld，使联想的创新技术在业界广受赞誉。同时，她建立联想创新孵化器——小强创新，成功孵化及内部加速多家企业。此外，茜莺还负责联想研究院智慧教育产品研发平台，致力于打造拥有核心技术的联想智慧教育解决方案。

王烨50岁

职位：共同创办人、执行董事兼总裁

公司名称/所在地：金斯瑞生物科技股份有限公司/南京

教育背景：武汉大学微生物学理学学士及理学硕士；中国中欧国际工商学院高层管理人员工商管理硕士

王烨自2002年8月加入金斯瑞，主要负责集团的策略及整体营运管理。自2005年，王烨先后在金斯瑞任销售及营销总监、营运副总裁、首席运营官、总裁等职务。此前，王烨自1993年7月至2000年7月担任深圳市福田区环境保护监测站环境监察工程师。

吴海燕38岁

职位：管理合伙人

公司名称/所在地：华创资本/北京

教育背景：清华大学工程物理系学士

吴海燕自2006年加入华创资本以来，主导投资了同盾科技、铜板街、量化派、老虎证券、二维火、每日优鲜、PingCAP、七幕人生、什么值得买、下厨房、Wish、名堂Magmode等公司。吴海燕目前全面负责华创资本投资业务和平台管理工作，并牵头负责金融科技领

域及企业软件和服务领域的投资。

王巨宏43岁

职位：副总裁

公司名称/所在地：腾讯公司/深圳

教育背景：北京邮电大学软件工程硕士；清华大学计算机科学与技术博士

王巨宏负责腾讯与高校及科研机构产学全面合作，开创了“犀牛鸟”青年科研基金等产学合作协同育人新模式；从无到有推进腾讯对外开源生态，5年左右时间跻身开源社区国际前列；主导建设了业界领先的基于SaaS云服务的腾讯敏捷研发协作平台TAPD和腾讯乐享平台，支持大团队、跨地域、多类型和多项目研发协作和企业知识文化学习社区，已服务超过20万家企业和1,000万企业员工；组织研发了基于云计算、大数据和人工智能等技术的互联网+智慧校园产品微校，形成广泛覆盖校园教学与生活应用场景的云端数字化智慧校园解决方案，覆盖了300多所近千万高校师生，大幅提升了校园数字化和智能化水平。

徐辉44岁

职位：英飞凌科技（中国）有限公司副总裁及汽车电子事业部大中华区负责人

公司名称/所在地：英飞凌科技（中国）/上海

教育背景：凯特林大学机械工程专业学士；奥克兰大学机械工程硕士；美国密歇根州沃尔什学院MBA

徐辉女士于1998年进入汽车行业，现担任英飞凌中国副总裁及汽车电子事业部负责人。2012年至今，英飞凌汽车电子业务在徐辉女士的带领下飞速增长，在中国汽车电子领域的市场份额排名迅速跃居至第二位。她带领英飞凌汽车事业部团队为客户调动全球资源，五年内实现了汽车电子业务在国内约三倍增长。2018财年，英飞凌全球汽车电子业务超过30亿欧元的规模，其中大中华区占比超过20%，徐辉女士带领的大中华区团队功不可没。2018年，徐辉女士荣获中国汽车产业纪念改革开放40周年“杰出人物奖”。

夏炎31岁

职位：合伙人、研发总监

公司名称/所在地：Momenta/苏州

教育背景：中国科学技术大学自动化专业学士；中科大与微软亚洲研究院联合培养博士，机器视觉专业

夏炎是深度学习和大数据领域的资深专家，具有近10年图像搜索、文字检测识别等领域的研发和管理经验。夏炎的多篇论文曾发表于CVPR/ICCV等国际顶级学术会议。在加入Momenta之前，她曾先后供职于微软亚洲研究院和商汤科技。夏炎擅长用技术去解决实际问题，产品落地经验丰富。

徐飞玉50岁

职位：联想集团副总裁、联想研究院人工智能实验室负责人

公司名称/所在地：联想集团/北京

教育背景：德国萨尔州大学计算机语言学学士、硕士、博士

徐飞玉2017年初回到中国加入联想集团，领导联想历史上第一个人工智能实验室。其领导下，该实验室两年内在自然语言处理、语音技术、计算机视觉、机器学习及智慧数据等方向均取得了一系列令人注目的研究和应用成果，实验室在多个AI国际会议上获最佳论文，在多个国际比赛上获得冠亚军，自然语言处理、语音技术方向的AI专利数居中国前三位等。加入联想之前，她是德国人工智能研究中心（DFKI）首席研究员，领导语言技术实验室文本分析研究团队。

闫莺38岁

职位：蚂蚁金服区块链技术总监，达摩院区块链资深技术专家

公司名称/所在地：蚂蚁金服、达摩院/北京

教育背景：东北大学计算机科学与技术学士；复旦大学计算机科学与技术博士

闫莺负责蚂蚁区块链平台可信计算、跨链等核心技术。专注于区块链技术、大数据分析、数据库以及云计算的研究。曾任微软亚洲研究院主管研究员，区块链负责人､CCF区块链专委。发表数据库和云计算领域国际顶级会议论文和期刊30余篇，区块链专利申请40余件。主编《以太坊技术详解与实战》，参与编写《区块链项目开发指南》。

闫怡勝39岁

职位：合伙人

公司名称/所在地：IDG资本/北京

教育背景：北京大学电子学及经济学双学士；美国西北大学工业工程及管理科学双硕士

闫怡勝主要侧重于消费品及服务、零售和电子商务领域的投资。2008年加入IDG资本，此前任职于德意志银行香港投资银行部，参与了多家中国企业的上市前私募、上市及上市后融资项目，并在WestLB纽约投资银行部从事过债券交易业务。

原欣45岁

职位：企业商用事业部总经理

公司名称/所在地：微软中国/北京

教育背景：北京化工大学计算机学士；对外经济贸易大学经济学硕士

原欣在IT行业有20多年从业经验，曾服务于甲骨文、海波龙等软件公司。历任技术总监、销售总监、事业部总经理等职。服务于制造、高科技、金融、零售、电信等行业客户，主导过大量数字化转型，大数据、AI以及大型的企业应用项目。原欣曾任北京大学光华

海波龙企业绩效管理研究中心理事。

王锐

职位：副总裁兼中国区总经理

公司名称/所在地：英特尔公司市场营销集团/北京

教育背景：华南理工大学电子工程学；哥伦比亚大学工程硕士/哲学硕士；哥伦比亚大学电子工程博士

王锐现任英特尔公司市场营销集团副总裁兼中国区总经理。在出任中国区总经理之前，王锐担任英特尔华为全球客户总经理，全面负责发展和深化英特尔与华为的合作伙伴关系，并且负责最大化提升英特尔各业务的营收、设计案例和业绩成效。王锐曾担任英特尔技术支持事业部（TEG）总经理一职。全权负责推动客户对英特尔硅技术产品的采用，负责范围覆盖全部产品和客户以及设计案例的制定和追踪。在加入TEG之前，她还曾担任英特尔平台工程事业部副总裁兼融合信号IP解决方案事业部总经理，领导了英特尔绝大部分模数融合信号IP产品的开发。

Zhuan Yin 54岁

职位：泰格医药董事

公司名称/所在地：泰格医药/杭州

教育背景：复旦大学法律学士；马萨诸塞大学生物统计学理学硕士

Zhuan Yin女士有15年全球知名药企和CRO公司的生物统计和管理的工作经验，其中美国8年、中国/亚洲地区7年。2005年9月起任美斯达总经理。ZhuanYin女士在新药审评的各个治疗领域，尤其是癌症领域，具有独到的经验。ZhuanYin女士也是美国医药信息协会会员，曾在美国多部医药学杂志上发表各类文章。

张宁45岁

职位：董事长

公司名称/所在地：彤程新材/上海

教育背景：北京工商大学生物化学系学士、英国华威大学工程商业管理硕士、美国亚利桑那州立大学全球金融工商管理博士

1999年，25岁的张宁创立彤程化工，开始从事特种橡胶助剂的商贸代理。时至今日，除代理巴斯夫与住友化学等橡胶助剂产品外，彤程也是全球重要的特种橡胶助剂生产商之一，客户包括普利司通、米其林、固特异、倍耐力等全球知名轮胎企业。

钟慧娟58岁

职位：创始人、主席兼CEO

公司名称/所在地：翰森制药集团/上海

教育背景：江苏师范大学化学专业本科；南京大学EMBA

尽管常被媒体贴上恒瑞医药孙飘扬的妻子标签，但钟慧娟却是真正推动豪森发展的掌门人。成立于1995年的江苏豪森，当时是国内的一家中外合营有限责任公司。最初3年，江苏豪森处于筹备阶段，没有商业化产品运作。此次，豪森申请上市的境外主体名为翰森制药集团有限公司。去年9月，翰森制药提交上市申请书，目前已开启正式招股，计划今年6月赴港上市。作为翰森制药主席兼CEO，钟慧娟主要负责集团战略发展及整体运营，在医药行业拥有数十年经验的她，试图把翰森发展成为在国内规模最大、增长最快、临床需求缺口巨大的少数几家研发驱动型中国制药公司。

赵宁53岁

职位：执行董事兼副总裁

公司名称/所在地：无锡药明康德新药开发股份有限公司/上海

教育背景：北京大学化学学士；美国哥伦比亚大学博士

赵宁，药明康德创始人李革的夫人。2000年，李革及其他创始人创立药明康德。药明康德为全球制药及医疗器械等领域提供从药物发现、开发到市场化的全方位一体化的实验室研发和生产服务。药明康德平台涵括化学药研发和生产、细胞及基因疗法研发生产、药物研发和医疗器械测试等，承载着来自全球30多个国家的3500多家创新合作伙伴的数千个研发创新项目。

张志民43岁

职位：诺基亚移动网络部5G和小基站事业部研发高级总监，总经理

公司名称/所在地：诺基亚/南京

教育背景：南京大学计算机科学与技术学士、硕士

张志民负责诺基亚5G小基站产品的技术演进和交付，带领近1,000人的工程开发团队，包括5名贝尔实验室“杰出技术成员”，推进诺基亚的5G产品路标。过去几年，与诺基亚全球其他研发中心一起，张志民和她的团队成功交付了多个商用和试点性电信解决方案，包括最先进的5G解决方案。张志民从2008年开始供职于阿尔卡特朗讯，在担任目前的职位之前历任LTE产品研发高级经理，以及LTE和小基站研发总监。在加入阿尔卡特朗讯之前，张志民还曾供职于摩托罗拉，担任研发项目经理和软件工程师。

张冬梅

职位：副院长

公司名称/所在地：微软亚洲研究院/北京

教育背景：清华大学自动化系学士、硕士；卡内基梅隆大学机器人专业博士

张冬梅现任微软亚洲研究院副院长，从事和领导Data、Knowledge、Intelligence（DKI）领域的研究工作。张冬梅2004年加入微软亚洲研究院，此前在微软公司美国总部负责微软PhotoStory产品核心的开发。2009年，张冬梅创立微软亚洲研究院软件分析组，带领团队在软件分析这一结合大数据分析、机器学习与软件系统学科的交叉研究方向上进行了开创性的研究和技术创新。近几年，张博士的团队将研究扩大到商业智能领域，他们的研究成果帮助微软公司的PowerBI产品在商务智能和分析平台领域最权威的评测中进一步扩大了领先优势。