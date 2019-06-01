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苹果iOS 12.4/12.3.1新变：手机蜂窝网络App下载限制从150MB扩至200MB

2019-6-1 7:40:02来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6月1日消息 5月29日，苹果推送了iOS 12.4 Beta 3开发者预览版，主要是Bug修复和提升系统稳定性。最新发现，苹果已经提高了iPhone和iPad的手机蜂窝网络的下载限制，在手机蜂窝网络下会阻止用户从App Store商店下载大型文件，包括应用程序、游戏、视频播客、iTunes Store电影等。

苹果iOS 12.4 Beta、iOS 12.3.1正式版的手机蜂窝下载限制已从150 MB增加到200 MB。这意味着现在允许通过蜂窝网络下载更多应用和游戏。

文件大小限制可防止iOS用户意外地在LTE网络上下载大型游戏。但是，也是由于苹果这种强制限制，该项目通常被嘲笑为愚蠢的功能。因为拥有大容量或无限套餐数据计划的iPhone用户仍然无法下载超过200 MB的应用和游戏。

合理的方法是，通知用户他们即将下载大文件，但应当提供“继续下载”按钮以允许下载完成。

蜂窝限制在2017年9月份持续扩展，从100 MB增加到150 MB。

测试iOS的蜂窝下载限制时，一个重要的问题是它是针对细化的压缩文件大小进行测试的。App Store会在解压之前报告应用文件大小。

例如，你现在可以通过蜂窝网络在App Store上成功下载大小约为240MB的游戏。这并不意味着蜂窝限制为240 MB。这表示正在下载的游戏版本 - 其中包含的无关要素内容被剥离，真正的占用大小低于200 MB限制。

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关键词：iOS 12.4iOS 12

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