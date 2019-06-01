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华为正式成立智能汽车解决方案BU

2019-6-1 8:36:31来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6月1日消息 据最新报道，5月27日，由任正非签发组织变动文件，华为成立智能汽车解决方案BU，隶属于ICT管理委员会管理。在5月上旬，华为发布了王军拟任命为智能汽车解决方案BU总裁的行政干部任前公示，公示截止日为2019年5月17日，王军此前在华为日本运营商业务部任职。

据悉，在华为的组织架构中，BU与BG是并列的一级部门，随着智能汽车解决方案BU的成立，华为目前有三大BG——运营商BG、企业BG和消费者BG，两大BU——Cloud BU和智能汽车解决方案BU。

华为智能汽车解决方案BU部门定位，是作为智能汽车领域的端到端业务责任主体，提供智能汽车的ICT部件和解决方案，帮助企业造好车。今年4月份，华为副董事长、轮值董事长徐直军今天在上海车展期间发表主题演讲，正式发布华为汽车数字化解决方案。徐直军说，华为不造车，而是聚焦ICT技术帮车企造好车，他说华为和汽车产业，“以后会经常见面”。

在职责上，智能汽车解决方案BU负责智能汽车领域的产业洞察和客户需求分析，制定智能汽车行业解决方案的战略规划和商业规划，确保战略到执行闭环和中长期战略目标的达成，对智能汽车解决方案商业成功负责，负责管理智能汽车解决方案的业务计划执行，确保收入和盈利、现金流等经营目标的达成。

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关键词：华为智能汽车

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