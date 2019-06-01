京东618首日手机销量排行榜：荣耀畅玩8A/realme X/OPPO K3排前三

IT之家6月1日消息 今天是京东6.18购物节的第一天，截止到发稿前，荣耀畅玩8A为京东手机销售排行榜第一名；realme X第二名，OPPO K3第三名。

荣耀畅玩8A采用双拼艺术机身设计，光哑同体，搭载了6.09英寸的珍珠全面屏，采用三面窄边框设计，屏占比达87%。荣耀畅玩8A的屏幕顶部边框为3.2mm，集成前置摄像头、光线感应器、距离感应器和听筒等多个元器件，手机的刘海也可以隐藏。

在配置方面，荣耀畅玩8A搭载了基于12nm工艺的2.3GHz联发科Helio P35八核处理器，辅以3GB内存，并提供32GB/64GB两种存储空间可供选择，另外手机最高支持512GB的存储卡扩展。手机内置3020mAh电池，2+1独立三卡槽设计。

拍照方面，荣耀畅玩8A采用了1300万像素的主摄镜头，F1.8光圈，支持自动HDR功能。荣耀畅玩8A搭载了800万像素前置美颜相机，支持智能美肤、瘦脸、大眼等美颜功能，也支持自动HDR功能。

realme X在外观方面，采用6.53英寸三星AMOLED全面屏，2340×1080分辨率，NTSC色域100%，第5代大猩猩玻璃覆盖，屏占比高达91.2%。隐藏式升降摄像头采用居中设计，自拍角度更佳，可0.74s疾速升降，20万次升降标准。realme X支持最新一代屏下光学指纹传感器，解锁速度更快，同时采用补偿式投光，加强指纹边缘信号搜集能力，进一步提升准确度。

realme X拥有蒸汽白和朋克蓝两大配色，来自蒸汽朋克概念的设计灵感，与背部的幻彩S光纹相得益彰。背部采用曲线设计，厚度连续变化，在经常握持的机身下部进行减薄处理。

配置方面，realme X搭载骁龙710+VOOC闪充3.0+3765mAh大电量，以及最高8GB+128GB大内存组合。官方称，realme X采用全新凝胶散热工艺，1小时游戏温度最多降低15.2%，还支持双频双MIMO等多种网络技术优化和杜比全景声。

拍照方面，realme X采用后置双摄，主摄为索尼IMX586 4800万传感器，支持新一代超级夜景模式，超级焕彩，960帧慢动作摄影，5种人像新风格，16种AI场景智能识别，副摄为500万像素。前摄为1600万像素索尼IMX 471传感器。

OPPO K3是OPPO推出的一款高性价比手机。在外观上，OPPO K3采用了6.5英寸全景屏，前置摄像头采用升降式方案。官方介绍，OPPO K3升降式结构支持20万+次升降，支持类DC调光，低亮度无频闪护眼。拥有星云紫、秘境黑、晨曦白三种炫彩渐变配色。

硬件方面，OPPO K3搭载高通骁龙710移动平台，最高配备8GB内存+256GB存储，全系标配UFS 2.1高速闪存及LPDDR4X双通道运行内存，电池容量为3765mAh，支持VOOC 3.0闪充，支持屏幕指纹识别（第六代屏幕指纹技术）。保留了3.5mm耳机孔，配备了杜比全景声。在拍照方面，OPPO K3使用了前置1600万像素，支持美颜算法和OPPO的人像模式2.0。后置则采用了1600万像素+200万像素AI智能双摄组合，60fps高拍照帧率，F1.7大光圈超清夜景2.0。