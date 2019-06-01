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6月1日，一大波中国联通VoLTE试商用开启

2019-6-1 9:55:45来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6月1日消息 今天，众多用户反馈称，已经开通了中国联通VoLTE试商用服务，用户发送“DGVOLTE”到10010，收到回复确认方式后，回复“Y”即可开通VoLTE功能，并立即生效。

不过，IT之家拨打中国联通客服询问，还未收到中国联通VoLTE全国试商用的通知，目前山东地区济南已经开通，青岛地区还未开通该服务。大家可以咨询下当地的中国联通客服，或者发送短信查看是否能够开通VoLTE服务。

据悉4月1日起，VoLTE业务将在北京、天津、上海、郑州、武汉、长沙、广州、济南、杭州、南京、重庆共11个城市先行试商用，消息称6月1日起全国试商用。

中国联通之前曾表示，试商用期间，VoLTE业务按时长计费，与现有语音业务收费标准一致，免收VoLTE业务产生的流量计费。只要持有支持中国联通VoLTE终端的4G用户即可使用该功能。功能开通后，手机上将显示“VoLTE”或“HD”图标。

据悉，中国联通VoLTE业务采用IMS（IP多媒体子系统）技术，基于LTE网络实现，可支持高清语音、高清视频、多媒体消息等多种形式。通过在4G LTE网络中单独划分一部分带宽，将语音转化为数据形式发送，从而实现呼叫接通时间更短、音质更好、视频通话更清晰等优点。呼叫接通时间相比3G语音大幅缩短，最快2秒左右即可接通，4G视频通话的抖动率比社交软件低70%，即便在语音通话期间，也能继续使用4G网络进行高速上网，为用户带来更好的体验感知。

VoLTE全称Voice over LTE，也称之为高清语音，手机中的“HD”图标就是来源于此。是一种基于4G网络的高品质音、视频通话服务。VoLTE技术带给4G用户最直接的感受就是接通等待时间更短，以及更高质量、更自然的语音视频通话效果。VoLTE与2G、3G语音通话有着本质的不同。VoLTE是架构在4G网络上全IP条件下的端到端语音方案。VoLTE相较2G、3G语音通话，语音质量能提高40%左右，因为它采用高分辨率编解码技术。VoLTE为用户带来更低的接入时延（拨号后的等待时间），比3G降50%，大概在2秒左右，而2G时代在6-7秒。此外，2G、3G下，掉线时有发生，但VoLTE的掉线率接近于零。

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关键词：中国联通VoLTE

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