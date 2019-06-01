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曝苹果将限制儿童应用第三方跟踪功能

2019-6-1 9:59:54来源：网易科技作者：辰辰责编：骑士评论：

6月1日消息，据国外媒体报道，虽然苹果已经采取了一些措施对一些应用程序的广告跟踪进行限制，但这个过程并非万无一失。对于那些更容易受到广告宣传影响，更有可能自愿提供敏感信息的孩子来说尤其令人不安。据媒体称，苹果计划在下周举行的2019年度全球开发者大会(WWDC)上将针对儿童应用程序的第三方跟踪宣布一系列新限制。

无论是应用程序供应商还是与之相关的营销人员，广告跟踪是这些第三方公司收集和分享用户浏览习惯、电话号码等信息的过程。这些信息可以使得营销人员专门针对用户兴趣投放相应广告。例如，如果用户最近搜索过关于鸟类的网站，你可能会开始看到双筒望远镜的广告。据媒体记者乔安娜·斯特恩（Joanna Stern）报道，一款名为“好奇世界”(Curious World)的儿童iOS应用程序正在向Facebook发送关于她儿子名字、年龄和阅读书籍的信息。虽然苹果公司声称这是一个小故障，但她和一位同事在80个iPhone应用程序中找到了79个类似的广告跟踪器。

最近有很多报告显示，有很多数据实际上是通过ipPhone发送给第三方的。媒体记者杰弗里·福勒（Geoffrey Fowler）也发现，他的应用程序在夜间向市场营销公司发送数据，其中包括他的电话号码和确切位置，而这些应用本应处于休眠状态。今年4月，苹果发布了一项禁令，禁止使用帮助父母监控孩子在手机上做什么的应用程序，这让家长们感到有些惊慌。

也许是时候让苹果注意到它所谓的“隐私很重要”了。但苹果方面还没有证实将做出何种回应。让我们在下周的WWDC上拭目以待。

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关键词：苹果App Store

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