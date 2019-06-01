苹果WWDC 2019前瞻：iTunes或将终结，智能手表和iPad更独立

6月1日消息，据国外媒体报道，一年一度的苹果WWDC全球开发者大会大会即将于下周开幕。在本届大会上，苹果将不再拘泥于以iPhone手机为核心的业务发展路径，有望增强其苹果手表和iPad的独立性，同时推动其应用能够跨设备运行。

即将举行的WWDC将使苹果公司离iPhone不再是其他产品和服务核心的未来更近一步。

苹果首席执行官蒂姆·库克(Tim Cook)和其他公司高管将在加州圣何塞举行的WWDC上发表主题演讲，公布苹果操作系统更新和一系列应用程序新功能。

据知情人士透露，期间苹果公司将展示新一代设备和软件：苹果手表将更独立于iPhone手机、iPad将增配笔记本电脑功能的软件，应用程序将能够在任何苹果设备上运行。此外，苹果有望在增强现实以及个人健康等领域带来一些新变化。

虽然苹果WWDC通常以软件为重点，但该公司经常在会上发布新的硬件设备。今年，苹果要到秋季才会推出新款苹果手表或iPhone，但它已经考虑在大会上预展新款Mac Pro电脑。

更加“独立”的苹果手表

当苹果在2015年发布苹果手表时，其被定位为仅次于iPhone的下一个主要产品。但目前苹果手表的销量还没有达到iPhone的水平，手表的功能仍然依赖于iPhone而存在。两年前苹果为这款设手表添加了蜂窝网络连接功能，如今该公司将通过软件更新watchOS 6为苹果手表添加更多独立功能。其中包括添加内置应用商店、计算器和录音等新应用，同时更新信息功能，进一步摆脱对iPhone的依赖。

旨在取代笔记本电脑的iPad

多年来，苹果一直在试图把iPad打造成为笔记本电脑的替代品。但许多专业用户已经注意到，虽然目前iPad的硬件已经足够强大，但软件仍然相对落后。WWDC将展示弥补这一差距的新举措。该公司计划对主屏幕进行改进，并围绕同时使用多个应用程序的新功能来帮助iPad满足用户更多的计算需求。

统一应用策略

在本届WWDC上，开发人员将获得一系列新工具，为Mac笔记本电脑和台式电脑开发iOS应用程序，从本质上统一苹果的应用程序生态系统。去年，苹果在Mac电脑上推出了iPad版的新闻、语音备忘录、家庭和股票应用程序。预计所有应用程序最终将能够在每台苹果设备上自如运行。作为转变的一部分，更多的基础技术也将合并。

图示：苹果软件工程主管Craig Federighi在2018年度的WWDC上演示应用程序。

开发人员史蒂文·特劳顿-史密斯（Steven Troughton-Smith）说:“转型可能需要几年时间，但这是苹果为实现平台统一所做的最大努力。”“苹果和开发者可以把更多的精力放在开发单一应用上，而不是为实现同一功能而做重复性的开发工作。”

新应用

苹果也在确保自己的核心应用程序达到统一标准，该公司正准备对提醒和健康应用程序进行重大改进，并对地图、信息、图书、家庭和邮件等自家应用进行调整。它还计划将“查找iPhone”和“查找朋友”合并到一个应用程序中。

增强现实

自2017年进入增强现实领域以来，苹果每年都会在iPhone和iPad软件中添加新的增强现实功能。但在苹果推出增强现实眼镜之前，这项将3D数字图像叠加到现实世界中视野的技术不太可能取得成功。首先，这款增强现实设备可能需要一部iPhone来完成某些功能。据知情人士透露，iOS 13的内部版已开始添加支持未来增强现实设备的技术。苹果似乎不太可能在WWDC上公开谈论这一问题，但这些举动表明，该公司正在加快开发这款设备的研发，最早可能在2020年公开展示。

iTunes的终结

近20年来，iTunes一直是苹果用户听音乐、看电影和电视节目、听播客并管理设备的主要方式。今年，苹果终于准备好进入一个新时代。苹果公司推出三个新的Mac应用程序——音乐、电视和播客——来取代iTunes。这与苹果在iPhone和iPad上的媒体应用策略相吻合。在没有iTunes的情况下，用户可以通过音乐应用管理他们的苹果产品。

个人健康

医疗保健已经成为许多苹果产品的基本组成部分。今年，除了iPhone的健康应用会有所变化之外，该公司还将致力于监测听力健康，比如说侦测用户所处的外部环境噪音有多大，以及用户设备或耳机播放的声音有多大。该公司还计划在iPhone上进行更全面的月经周期跟踪，并为Apple Watch开发两款健康应用：月经周期跟踪和避孕药提醒。苹果移动设备也将会添加新的睡眠模式，而其对助听器的支持也将有所改进。