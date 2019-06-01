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2699元起，荣耀20全平台销售额5秒破亿

2019-6-1 13:00:26来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6月1日消息 刚刚荣耀手机官方宣布，荣耀20全平台销售额5秒破亿。昨晚荣耀在国内正式发布了荣耀20系列新机，包括荣耀20和荣耀20 Pro。新机搭载麒麟980处理器，标配6.26英寸1080P LCD魅眼全面屏，后置四颗摄像头，采用了侧边指纹+电源键二合一设计。

在发布会现场，官方公布了荣耀20系列应用的多个新技术：

  • EROFS超级文件系统，随机读取性能提升20%，系统空间节省14%；

  • GPU Turbo 3.0，目前已支持50多款国内主流游戏。能效比提升10%，游戏点击响应速度提升18%；

  • Link Turbo全网络聚合技术支持更多应用，包括微博、百度网盘、淘宝、华为视频等；

  • 方舟编译器，称可让应用执行效率提升29%，系统操作流畅度提升24%，系统响应提升44%，第三方应用操作流畅度提升60%。赵明还以微博极速版为例进行演示，称在方舟编译器的加持下，Android的系统体验可以媲美甚至某些方面超越iOS；

  • 超级蓝牙技术，稳定连接距离可达200+米；

  • 超级NFC功能，新增支持智能门锁连接。还可连接跑步机，数据实时同步。具备手机车钥匙功能，已支持宝马3系X5和X7车型；

此外，荣耀20系列还支持石墨烯散热技术。

荣耀20后置四摄镜头，分别是4800万像素主摄像头（f/1.8光圈）、1600万像素超广角摄像头、200万像素深度摄像头和200万像素微距摄像头。

价格方面，荣耀20 8GB+128GB版本售价2699元，8GB+256GB版本售价2999元。

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关键词：荣耀20荣耀手机

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