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酷狗回应圆梦事件：有商家与公会、主播沟通返点

2019-6-1 13:24:02来源：新浪科技作者：李楠责编：骑士评论：

6月1日午间消息，针对圆梦计划事件，新浪科技从酷狗方面了解到一些新的信息，涉及内容包括对事件的整体回顾，有关“商家不正当获利”的调查情况，以及之后的相应处理措施。

酷狗方面提到，圆梦计划的初心是搭建平台，帮助主播完成出歌梦想。但是项目执行过程中，发现存在部分商家以批量谋利为目的，与部分公会、主播沟通返点，不法牟利，严重忽视音乐作品质量等问题。

据介绍，2018年底，酷狗开始收到主播跟公会举报，发现有返点现象存在，并且开始发现大批歌曲质量不达标，而后紧急组织全部歌曲重新审核。审核数量多需要时间，部分供应商迟迟不提交审核资料，“也耽误了时间”。

针对此前媒体报道，酷狗认为内容相对片面。例如“有92家商家没有收到结算款项”。说明提到：调取酷狗后台数据发现，这些商家中有作品交易的商家数量不足70家（按正规流程审核资质证明和作品中），其他20余家虽然在平台有注册，但是0作品交易。

酷狗表示，下周起将开启司法程序，对部分涉及冒签、恶意刷单、返点牟利等行为的商家诉诸法律解决。为了不影响司法流程，相关证据会在司法流程开启后陆续公布。

酷狗方面还称，并没有停止审核及付款，陆续付出去的款项已超30%，本周补齐资料的公司，也已经在付款流程中，预计下周可以收到款项。

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关键词：酷狗

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