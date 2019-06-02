京东618首日手机销量排行榜：Redmi K20 Pro/荣耀畅玩8A守擂前二

IT之家6月2日消息 昨日是京东618购物节的第一天。根据平台的实时下单数据，京东公布了6月1日手机单品销量排行榜：Redmi K20 Pro、荣耀畅玩8A以及苹果iPhone XR位列前三。

Redmi K20 Pro

Redmi K20 Pro采用6.39英寸极界全面屏，91.9%的高屏占比，2.1mm的极窄边框；硬件上，其搭载高通骁龙855处理器。后置三摄，采用索尼4800万主摄，800万人像镜头，1300万防畸变超广角，智能识别场景；前置2000万弹出相机，大广角全景合影；更有手持超级夜景，960帧慢动作等功能。使用4000mAh大电量+AI智能省电，采用27W快充等。



价格方面，6GB+64GB售价2499元，6GB+128GB售价2599元，8GB+128GB售价2799元，8GB+256GB售价2999元。

荣耀畅玩8A

荣耀畅玩8A搭载6.09英寸的珍珠全面屏，采用三面窄边框设计，屏占比达87%。配置方面，荣耀畅玩8A采用基于12nm工艺的2.3GHz联发科Helio P35八核处理器，辅以3GB内存，并提供32GB/64GB两种存储空间可供选择，另外手机最高支持512GB的存储卡扩展。手机内置3020mAh电池，2+1独立三卡槽设计。

拍照方面，荣耀畅玩8A采用了1300万像素的主摄镜头，F1.8光圈，支持自动HDR功能。荣耀畅玩8A搭载了800万像素前置美颜相机，支持智能美肤、瘦脸、大眼等美颜功能，也支持自动HDR功能。

价格方面，3GB+32GB售价799元，3GB+64GB售价999元。



苹果iPhone XR



iPhone XR拥有黑色、白色、蓝色、黄色、珊瑚色和红色外观，提供64GB、128GB和256GB，配备6.1英寸Liquid视网膜显示屏、A12仿生处理器，搭载了“神经引擎”AI处理。iPhone XR搭载后置单摄像头，这款摄像头是一个1200万像素的广角摄像头（与XS相同）。

iPhone XR前置摄像头支持TrueDepth深感技术，700万像素的传感器，支持Face ID以及人像模式自拍，同时支持Animoji和Memoji等。

价格方面，iPhone XR黑色64GB版本叠加200元优惠券，到手价4999元。





