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OPPO手机618首日战报：全天比去年增长341%

2019-6-2 11:05:49来源：IT之家作者：懒猫/实习责编：懒猫/实习评论：

IT之家6月2日消息 今日OPPO公布了618手机线上销量战报：15分钟超去年6.1全天，30分钟超去年6.18全天，24小时同比去年6.1全天增长341%。

OPPO Reno标准版

OPPO Reno 标准版搭载了6.4英寸全景屏，光感屏幕指纹，后置4800万像素超清双摄，超级夜景2.0，配置高通骁龙710处理器，支持VOOC 3.0快充，内置3765mAh容量电池，预装ColorOS 6系统。

售价方面，6GB+128GB版售价2999元，6GB+256GB版售价3299元，8GB+256GB版售价3599元。

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OPPO Reno 10倍变焦版

OPPO Reno 10倍变焦版搭载了6.6英寸全景屏，光感屏幕指纹，后置4800万像素三摄，主镜头支持光学防抖，配置高通骁龙855处理器，内置4065mAh容量电池。摄像方面，OPPO Reno 10倍变焦版后置镜头采用4800万高清主摄+1300万潜望式长焦镜头+800万超广角镜头，最高支持60倍数码变焦，同时还采用了双OIS光学防抖，三重对焦。

售价方面，6GB+128GB版本3999元，6GB+256GB版本4499元，8GB+256GB版本4799元。

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OPPO K3

OPPO K3采用6.5英寸全景屏，前置摄像头采用升降式方案。官方介绍，OPPO K3升降式结构支持20万+次升降，支持类DC调光，低亮度无频闪护眼。拥有星云紫、秘境黑、晨曦白三种炫彩渐变配色。

配置方面，OPPO K3搭载高通骁龙710移动平台，最高配备8GB内存+256GB存储，全系标配UFS 2.1高速闪存及LPDDR4X双通道运行内存，电池容量为3765mAh，支持VOOC 3.0闪充，屏幕指纹识别，3.5mm耳机孔以及杜比全景声。

拍照方面，OPPO K3使用了前置1600万像素，支持美颜算法和OPPO的人像模式2.0。后置则采用了1600万像素+200万像素AI智能双摄组合，60fps高拍照帧率，F1.7大光圈超清夜景2.0。

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关键词：OPPO

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