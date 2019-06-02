揭秘荣耀20系列自主超级蓝牙：200+米无障碍

5月31日，荣耀在上海东方体育中心举行荣耀20系列新品发布会，荣耀年度最强拍照手机荣耀20系列正式发布，荣耀20系列作为荣耀“二级火箭”战略下的首款“极具竞争力”的产品系列，其荣耀20 PRO凭借着4800万高清主摄、F/1.4业界最大夜景光圈、双OIS四轴光学防抖、3倍光学变焦和最高30倍数字变焦等强悍硬件参数，在DxOMark中获得全球第二高分111分。



除了强悍的拍照能力以外，荣耀20系列还同步推出了五大全球领先的自研新技术，包括首发搭载通过4G和Wi-Fi信号双路网络同时下载（Link Turbo）、应用操作流畅度提升60%的方舟编译器、超级蓝牙技术、超级NFC、智慧生命体YOYO。

在此前的欧洲发布会上，荣耀并没有公布这五大自研技术，因此在5月31日发布会上，除了国行价格以外，这五大领先自研技术备受消费者期待。

在这五项技术中，其中超级蓝牙技术（X-BT）引起了不少网友的广泛讨论，IT之家了解到，荣耀20系列搭载了自主研发的Hi1103无线芯片（下图红色区域），这款无线芯片正是与麒麟980配套的多合一芯片，包括蓝牙、WiFi、红外、GPS甚至是FM都由它来处理。

图片来自：荣耀手机（知乎）▲

在这枚自研芯片的加持下，荣耀20系列手机可智能判别环境因素和蓝牙信号强度，按需调节手机发射功率，匹配蓝牙设备。比如遇到阻碍、蓝牙信号较弱时，它便会增大手机发射功率，减少阻碍物的影响，同时极限状态下能在200多米的无障碍空间距离上实现不卡顿的稳定连接。

赵明在接受采访时表示，超级蓝牙实际上把移动通信的一些先进的理念应用到短距通信当中，比如说做功率检测，做自动功率控制算法。这样一来，随着距离的变化，就可以自适应调整很多东西。我们（荣耀）再把接收灵敏度进行处理，用移动通信进行改造的时候，能力得到了大幅度提升。

在现场的蓝牙稳定性极限距离测试中，其中荣耀20手机通过BeatsX播放音乐，最高能达到244.33米，采用了蓝牙5.0的三星S10+则是152米，iPhone Xs Max则是121米。而BeatsX语音通话中，荣耀20手机最高达到了265米。

在接受采访时，荣耀赵明表示，实际上整个研发体系从来都是不局限于现有的标准和解决方案，因为荣耀就是在一些基础技术上进行突破和研究，然后参与和完善以及提高标准。对于今天看到的很多手机上的各种应用，比如说处理器、GPS导航、Wifi芯片、蓝牙处理能力，以及甚至很多材料学，基础工艺上，我们都有相应的团队和组织在长期跟踪和提升做相应的算法，以及做技术研究。

赵明表示，未来在短距的通信，比如说NFC、蓝牙、WLAN，以及其他的一些短距技术是未来移动通信技术的补充，一定是长时间共存和协同工作的，荣耀发展蓝牙技术也是基于希望在很多标准演进，原来依赖于别人标准组织的进步，今天华为在几乎所有的标准组织上都开始做出自己的贡献，我们是所有标准组织里面核心和非常重要的一支力量。