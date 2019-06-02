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亚马逊光缆被挖断，国内部分地区网络出现异常

2019-6-2 13:12:56来源：IT之家作者：阿迷责编：阿迷评论：

IT之家6月2日消息 多家公司反映，亚马逊中国北部一区光缆因施工被切断，这一事故造成部分三星、亚马逊中国等企业的服务出现中断。三星网络服务大面积宕机。

事故发生自本月1日深夜，随后国内使用CN-NORTH-1的AWS用户服务器大面积掉线，其中亚马逊中国、三星、XMind思维导图、滴答清单、VIPKID、即刻相关网络服务直接断线。

目前亚马逊维修团队已经找到具体断点，受影响的AWS用户服务器正在陆续恢复服务。 

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关键词：亚马逊AWS三星单机

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