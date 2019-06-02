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商务部：中国发明专利申请量连续8年居世界首位

2019-6-2 14:02:33来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家6月2日消息 据央视新闻消息，商务部副部长王受文近日表示，中国对知识产权保护的成效是有目共睹的。2018年，中国的发明专利申请量达154.2万件，连续8年居世界首位，其中，国外在华发明专利申请量达14.8万件。

王受文表示，专利申请的内容是公开的，如果是偷来的，别人立即就发现了，是申请不了专利的。此外，中国也从国外大量引进专利。2018年中国支付的外国专利许可费和技术使用费超过300亿美元，较10年前增长近4倍，每年平均增长13.2%。

上月底，商务部新闻发言人高峰表示，根据相关法律法规，中国将建立不可靠实体清单制度，对不遵守市场规则、背离契约精神、出于非商业目的对中国企业实施封锁或断供、严重损害中国企业正当权益的外国企业、组织或个人，将列入不可靠实体清单。

本月一日，联邦快递由于在我国发生未按名址投递快件行为，严重损害用户合法权益，已违反我国快递业有关法规，因此国家有关部门决定立案调查。商务部副部长王受文对此的回应是，中国欢迎外企在华合法经营，但如果违反中国法律，那就需要按照中国法律调查，这无可厚非。他同时表示，按照中国今年出台的外商投资法，外企在华合法利益会得到保护，“不用担心”。

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关键词：商务部专利

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