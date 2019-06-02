《盗贼之海》将会推出同名桌游作品

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IT之家6月2日消息 据海盗游戏《盗贼之海》的官方推特账号透露，游戏将会推出同名桌面角色扮演游戏。这款桌游附带了游戏规则，游戏知识和战役册子，还有一张巨大的地图，六张用来记录海盗传奇进程的卡牌，十八个骰子，代币和卡牌。目前官方还没有确定具体的发售日期。
《盗贼之海》是Rare推出的全新原创作品。《盗贼之海》是一款强调自由度的游戏，玩家可以在这片大海上扮演心目中的海盗，与三五好友一起乘海盗船出航、找寻宝藏探索古沉船或者与怪物搏斗。
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