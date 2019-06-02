一机难求，苹果Beats Powerbeats Pro登陆英国、法国和德国

IT之家5月4日消息 4月份苹果宣布了Beats Powerbeats Pro真正无线耳机。现在苹果在英国、法国和德国已经开启Beats Powerbeats Pro耳机的销售。虽然只有一种颜色，但似乎供不应求。Beats将此描述为预订界面，还不能立即发货。英国Apple Store显示发货时间为3-5天，而在德国和法国Apple Store显示发货时间在6月6日至6月11日之间。

Beats Powerbeats Pro是早期的Powerbeats 3头戴式耳机的无线化身，与苹果AirPods不同，它们在你运动时实际上不会从你的耳朵里掉落，并且具有防汗和防水功能，使其适合你的日常锻炼。

左右两边耳塞都可自由控制音频。左右耳塞均配有音量和曲目控制按钮，让你无需使用设备，即可调整音乐。自动播放/暂停传感器能够检测耳塞是否放入耳内，方便你在准备好后立即开始锻炼。借助各种兼容设备上的语音助理功能，更能让你始终保持专注。

它们搭载了与新AirPods相同的H1芯片组，支持非触摸式的“Hey Siri”唤醒。一次充电可以持续长达9个小时，另外还可以增加15个小时。5分钟充电可以增加1.5小时的播放时间，15分钟充电时间可以增加4.5小时播放时间。

左右耳塞的使用时间最长可达 9 小时，让音乐时刻伴你左右。使用充电盒时，总播放时间更长达 24 小时以上。为了进一步节省电量，自动开/关传感器会检测耳机何时处于闲置状态，然后自动进入睡眠模式。当你准备重新使用耳机时，只需将它们戴入耳中，即可直接继续锻炼。现在，耳机充电时间更短，使用时间更长。

借助 1 类蓝牙技术，这款无线耳机覆盖范围更广，信号丢失更少，在运动时也不会断开连接。左右耳塞可以独立连接设备，连接性能更加出色，让你可以自由切换音乐和通话。语音加速感应器和多个麦克风能够锁定你的声音，过滤外部噪音。只要打开充电盒，靠近你的 iPhone，就可立即完成设置，然后它会自动连接到你的 Apple Watch、iPad 或 Mac。

Beats Powerbeats Pro耳机中国官网售价人民币1888元，并提供黑色、象牙白、藏青色和苔藓绿四个颜色。

下面是亮点介绍：

完全无线高性能耳机

聆听时间最长可达 9 小时 (使用充电盒时可达 24 小时以上)

可调节的防滑耳挂，轻巧、佩戴舒适稳固

增强的抗汗抗水设计伴你完成艰苦的训练

左右耳塞均配有音量和曲目控制按钮，并带有语音功能和自动播放/暂停功能

强劲均衡的音效，搭配动态音域和噪音隔绝功能

Apple H1 耳机芯片支持免提语音激活“嘿 Siri”功能1和更快的连接速度2

耳塞采用 1 类蓝牙技术独立连接，覆盖范围更广，信号丢失更少

通话性能更加出色，左右耳塞都能控制通话

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