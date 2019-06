【WWDC19】IT之家对话开发者洪浩东：希望以后到苹果公司工作

一年一度的苹果全球开发者大会(WWDC)将于北京时间6月4日凌晨1点在美国加州圣何塞开始举行,届时IT之家将应邀前往参会并全程直播,敬请关注。

在WWDC 2019召开之前,IT之家在线上采访了来自华南农业大学的洪浩东,今年只有20岁的他,曾在去年大三时获得过WWDC 2018学生奖学金,这一次是他第二次获得奖学金并前往参加WWDC。去年在获得奖学金后,他曾多次和Apple教育扩展部门的员工们去大学宣传演讲如何使用Swift Playground进行开发,分享获奖经验,学校自此开始给予他很大支持并创立了iOS俱乐部。

他此次的获奖作品是一款介绍贝塞尔曲线的教育类型Playground Book,学生可以非常清晰地学习到计算机是如何绘制曲线,曲面还有立方体。

以下是IT之家对洪浩东的采访:

1、您的这款获奖应用的灵感来自什么?

学校的计算机图形学课程,老师讲授贝塞尔曲线,但很多人没听懂包括我,于是想通过一个可视化教育类应用讲述着和知识顺便扩展。

2、目前这款应用情况如何,用户反馈怎么样?

目前没上架,只是playground,用户反应的话,学过计算机的,都说做得很好,界面比我去年的获奖作品好很多。

3、你现在有没有正在开发的一些应用,或者新的灵感呢?能否给我们透露一些信息?

暂时没时间哈哈哈

4、第二次获得苹果奖学金是什么感觉?相比第一次有什么不同?

第二次开发只用了大概5天,比第一次用的时间少的太多,但由于比较熟练,开发不成什么问题,主要是在设计和交互上。和上次不同的还有今年的应用不是游戏,而且属于教育性的,所以难点在如何提供用户可交互的点,并能从中找到乐趣并学习到知识。

5、在国内,像你这样获得苹果开发者奖学金的人是令人刮目相看的,你认为这是一件很难的事情吗?如果让你对国内正在学习开发的人一个建议,你会说什么?为什么?

我也谈不上很优秀,不忘初心吧,坚持自己的理想,多实践敲代码。Talk is cheap,show me the code.

6、从学习开发到现在,你认为国内的开发者可以在哪些方面进行创新?为什么?

创新有很多方面,不要一味的模仿,多思考,多探索,在表现形式上要有自己App的创新。今年我的作品就足够创新,基本每个页面都富有创意,因为我实现了自己想要实现的,而不是去模仿别人。

7、本次WWDC世界开发者大会,你对苹果有何期待?对于未来,你希望苹果的应用生态作出哪些改变?

AR,SceneKit,我比较期待。继续完善,继续优化各种细节。

8、你在开发编程方面对自己定下的未来目标是什么?

下个目标是考上研究生,攻读软件工程专业,以后到苹果公司工作。