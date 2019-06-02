【WWDC19】IT之家对话开发者洪浩东：希望以后到苹果公司工作

一年一度的苹果全球开发者大会（WWDC）将于北京时间6月4日凌晨1点在美国加州圣何塞开始举行，届时IT之家将应邀前往参会并全程直播，敬请关注。

在WWDC 2019召开之前，IT之家在线上采访了来自华南农业大学的洪浩东，今年只有20岁的他，曾在去年大三时获得过WWDC 2018学生奖学金，这一次是他第二次获得奖学金并前往参加WWDC。去年在获得奖学金后，他曾多次和Apple教育扩展部门的员工们去大学宣传演讲如何使用Swift Playground进行开发，分享获奖经验，学校自此开始给予他很大支持并创立了iOS俱乐部。

他此次的获奖作品是一款介绍贝塞尔曲线的教育类型Playground Book，学生可以非常清晰地学习到计算机是如何绘制曲线，曲面还有立方体。

以下是IT之家对洪浩东的采访：

1、您的这款获奖应用的灵感来自什么？

学校的计算机图形学课程，老师讲授贝塞尔曲线，但很多人没听懂包括我，于是想通过一个可视化教育类应用讲述着和知识顺便扩展。

2、目前这款应用情况如何，用户反馈怎么样？

目前没上架，只是playground，用户反应的话，学过计算机的，都说做得很好，界面比我去年的获奖作品好很多。

3、你现在有没有正在开发的一些应用，或者新的灵感呢？能否给我们透露一些信息？

暂时没时间哈哈哈

4、第二次获得苹果奖学金是什么感觉？相比第一次有什么不同？

第二次开发只用了大概5天，比第一次用的时间少的太多，但由于比较熟练，开发不成什么问题，主要是在设计和交互上。和上次不同的还有今年的应用不是游戏，而且属于教育性的，所以难点在如何提供用户可交互的点，并能从中找到乐趣并学习到知识。

5、在国内，像你这样获得苹果开发者奖学金的人是令人刮目相看的，你认为这是一件很难的事情吗？如果让你对国内正在学习开发的人一个建议，你会说什么？为什么？

我也谈不上很优秀，不忘初心吧，坚持自己的理想，多实践敲代码。Talk is cheap，show me the code.

6、从学习开发到现在，你认为国内的开发者可以在哪些方面进行创新？为什么？

创新有很多方面，不要一味的模仿，多思考，多探索，在表现形式上要有自己App的创新。今年我的作品就足够创新，基本每个页面都富有创意，因为我实现了自己想要实现的，而不是去模仿别人。

7、本次WWDC世界开发者大会，你对苹果有何期待？对于未来，你希望苹果的应用生态作出哪些改变？

AR，SceneKit，我比较期待。继续完善，继续优化各种细节。

8、你在开发编程方面对自己定下的未来目标是什么？

下个目标是考上研究生，攻读软件工程专业，以后到苹果公司工作。