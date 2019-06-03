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三星发布新款Notebook 7系列笔记本电脑

2019-6-3 8:37:31来源：IT之家作者：嗜橙/实习责编：嗜橙/实习评论：

IT之家6月3日消息 三星推出新款Notebook 7系列笔记本电脑，配备指纹传感器，售价999.99美元起。

三星新款Notebook 7系列笔记本电脑将有13英寸和15英寸两个版本，在设计方面，有宽阔的触控板和三边薄边框；在底盘上还加了一个宽大的凹口，以便更容易地抬起屏幕。Notebook 7有很多有用的接口，包括两个USB 3.0接口、一个USB- c接口、HDMI接口和一个microSD插槽。

三星Notebook 7起价为999.99美元（约合人民币6902元），将于7月26日在美国亚马逊和三星自己的网上商店发售。每种型号都配备了第8代英特尔核心处理器，8GB内存，1080p屏幕，指纹传感器（键盘上的蓝色键）。这款15英寸的笔记本电脑可以选配英伟达的GeForce MX250显卡，还可以支持安装额外的SSD。

三星还推出了另一款新笔记本电脑，15英寸的Notebook 7 Force，只有黑色版本。这台笔记本的售价为1499美元（约合人民币10347元）。它配备了英伟达的GeForce GTX 1650显卡，16GB内存和两个用于存储扩展的插槽。最后，这款笔记本配备43Wh的电池。

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关键词：三星笔记本三星Notebook 7

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