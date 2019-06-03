支付宝区块链实现异地打官司秒取证，异地坐地铁秒结算

IT之家6月3日消息 随着《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》审议通过，长三角一体化高质量发展再提速。以区块链为代表的新技术，广泛应用于地铁出行、就医、司法等诸多领域。

近日，据支付宝方面公布的信息，在其目前已经落地的40余个区块链场景中，长三角占比超过一半，成为全国首个整体“上链”的区域。“上链”后平均办事效率提升了10000倍，百姓可享受“秒级”服务，办事效率大大领先。

据悉，长三角城市间的边界正在逐渐消失。“长三角人”办事越来越便捷：看完病开医疗票据，最短60秒；跨城市买地铁票，最快1秒；完成打官司的准备，在线取证存证，最快60秒；小工厂主贷款，最快1秒……这背后，是区块链透明与不可篡改的技术特征，极大提高了大规模复杂协同的效率，降低了社会信任的成本，整个社会效率也在整体性提高。

以乘坐地铁为例，上海、南京、杭州、合肥、宁波、温州、苏州等7城居民，只需要用当地地铁App，就能在其他6个城市扫码过闸机。城市之间的地铁票务结算会实时完成，因为区块链记载了所有的跨城交易且不可篡改。

同样提升的还有司法办事效率。5月22日，上海、浙江、江苏、安徽四地法院成立全国首个区域司法链，实现从起诉到执行全程上链，时间、身份、流程等关键信息向所有节点实时广播，且不可篡改，从而极大提高诉讼效率和法院公信力，降低诉讼成本。

最早引入区块链技术的杭州互联网法院，“上链”半年，其知识产权纠纷案件的调撤率上升至95.3%。在诉前调解结案的案件中，47%的案件当天就达成了调解协议。

蚂蚁金服副总裁蒋国飞表示，越来越多的落地应用已经证明，区块链不是泡沫，它已经在服务实体经济，极大提高整个社会的运转效率。