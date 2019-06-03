6月3日消息，移动互联网公司触宝今天公布了截至2019年3月31日未经审计之2019年第一季度财务业绩。财报显示，触宝今年第一季度净利润为17.2万美元，同比减少87%。

2019年第一季度财务亮点

净收入为4,004万美元，较去年同期2,192万美元增长83%。

毛利润为3,650万美元，较去年同期1,771万美元增长106%。毛利率为91.2%，较去年同期增长10.4%。

净利润为17.2万美元，去年同期为137万美元。

2019年第一季度运营亮点

2019年3月全球产品的日均活跃用户（以下简称“DAU”）为1.69亿，较2018年3月的1.20亿增长40%。

2019年3月，全球产品的月均活跃用户（以下简称“MAU”）为2.52亿，较2018年3月的1.76亿增长43%。

2019年3月，内容系列产品的平均DAU为2,310万，较2018年3月的460万增长402%。

2019年3月，内容系列产品的平均MAU为5,980万，较2018年3月的1,440万增长315%。

2019年3月，内容系列产品的用户参与度约为39%，去年同期约为32%，2018年12月约为37%。

2019年3月，触宝智能输入法的平均DAU为1.46亿，较2018年3月的1.16亿增长26%。

2019年3月，触宝智能输入法的平均MAU为1.92亿，较2018年3月的1.62亿增长19%。

截止2019年3月，触宝智能输入法的用户参与度约为76%，去年同期约为72%，2018年12月约为74%。

2019年第一季度财务数据

第一季度净收入为4,004万美元，较去年同期2,192万美元增长83%，较上季度4,705万美元下降15%。环比下降主要由于移动广告收入的季节性波动。

第一季度移动广告收入为3,938万美元，较去年同期2,083万美元增长89%，较上季度4,649万美元下降15%。同比增长主要由于内容系列产品DAU的快速增长以及用户参与度的提升。

2019年第一季度广告业务总收入中，内容系列产品约占75%，触宝智能输入法约占18%，触宝电话约占7%。

第一季度主营业务成本为354万美元，较去年同期421万美元下降16%，较上季度349万美元微升2%。同比减少主要由于公司持续努力提升电信业务服务的使用效率进而促使VoIP相关费用降低；环比上升主要由于随着业务规模扩大，运维成本有所增加。

第一季度毛利润为3,650万美元，较去年同期1,771万美元增长106%，较上季度4,356万美元下降16%。毛利率为91.2%，去年同期为80.8%，上季度为92.6%。

第一季度净利润为17.2万美元，去年同期为137万美元，上季度为384万美元。

业务展望

触宝预计2019年第二季度的总收入在4,500万美元至5,000万美元之间，同比增长58%至76%。

上周五收盘，触宝(NYSE:CTK)股价下跌5.17%至9.73美元，总市值约6.19亿美元。